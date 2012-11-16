Украина заходит на глубоководный шельф

НАК «Нафтогаз Украины» 16 ноября объявила победителем конкурса на закупку двух полупогружных плавучих морских буровых установок (ППМБУ) компанию Keppel FELS Limited (Сингапур), цена предложения которой составила 1 млрд. 226 млн. долларов США.

Соответствующее решение было объявлено на заседании Комитета по конкурсным торгам Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», которое состоялось в прямом эфире при участии замести теля председателя правления компании Вадим Чупрун и представителей СМИ.

«Украина закрепляет свои передовые позиции по техоснащенности освоения шельфа Черного и Азовского морей. Возможности этих платформ по освоению шельфа трудно переоценить. Этот шаг придает нам посную уверенность в реальности выполнения программы, поставленной руководством страны: до 2015 года – троекратное увеличение добычи природного газа на шельфе», - заявил Вадим Чупрун, комментируя результаты конкурса.

Он также подчеркнул, что конкурс проведен открыто и прозрачно, что полностью соответствует принципам работы НАК «Нафтогаз Украины».

Заместитель председателя правления «Нафтогаза» отметил, что приобретенная ранее СПБУ «Петр Годованец» пробурила уже 4 скважины, а прибытие второй СПБУ «Незалежність» на место бурения ожидается 24 ноября. Кроме того, Вадим Чупрун подчеркнул, что впервые с 1986 года Украина осуществила прокладку газопровода длиной более 86 км по дну Черного моря для получения добытого на шельфе газа.

Согласно условиям предложения, Keppel FELS Limited должна построить для «Нафтогаз Украины» две полупогружные платформы, которые будут укомплектованы всем необходимым оборудованием для бурения скважин на глубинах моря до 1000 м. Условиями документации конкурсных торгов предусмотрен срок поставки НПМБУ не позднее 31 декабря 2014 года.

Проекты буровых установок разработаны с учетом суровых погодних условий эксплуатации в Черном море, в частности, отрицательных температур и шквального порывистого ветра. Для этого в стандартные проекты внесены соответствующие изменения, предусмотрено применение более прочных марок стали понтонов, увеличена их толщина, дополнительно планируется установить системы подогрева жидкостей в трубопроводах для предотвращения их замерзания, внесены изменения в систему кондиционирования и вентиляции бытовых и производственных помещений.

Справка.

В сентябре 2012 года компания «Нафтогаз Украины» объявила открытый конкурс на поставку ППМБУ и разослала официальные приглашения для участия в нем пятнадцати международным компаниям, еще п’ять международных компаний самостоятельно обратились в «Нафтогаз Украины» с целью получения конкурсной документации.

Конкурсные предложения на закупку двух ППМБУ подали такие компании: Rigas Kugu Buvetava (Латвия, Цена предложения 1399600000 долл.США), Keppel FELS Limited (Сингапур, Цена предложения 1266000000 долл.США), Magic Worldwide LTD (Белиз, Цена предложения 1500000000 долл.США), Aida Holding Ltd (Белиз, Цена предложения 1400000000 дол.США).

За последние годы компания «Черноморнефтегаз» уже приобрела две самоподъемные морские буровые установки (СПБУ) «Петр Годованец» и «Независимость» для работы на Одесском месторождении в Черном море.