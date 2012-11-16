В Киеве 16-18 ноября состоится форум ученых, исследующих печати

Киев. 16 ноября. УНИАН. В Киеве 16-18 ноября состоится ІІI Международная сфрагистическая конференция.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил организатор конференции, основатель Музея Шереметьевых, коллекционер Алексей Шереметьев.

По его словам, это единственный в мире международный форум ученых-историков, которые изучают науку о печатях.

Соорганизаторами конференции выступили – Институт истории Украины НАН Украины, Институт украинской археографии и источниковедения им. Грушевского НАН Украины, Музей Шереметьевых, Украинское геральдическое общество. В конференции примут участие ведущие историки Украины, России, Беларуси, Литвы, Польши и Болгарии.

"Цель конференции - поддержка науки", - отметил А.Шереметьев.

Он напомнил, что этот форум будет проходить в третий раз, и выразил надежду, что форум будет развиваться, и будет проходить в последующие годы, а Киев станет центром изучения сфрагистической науки.

Третья сфрагистическая конференция, как отмечают организаторы, будет посвящена «Сфрагистике общественных групп и корпораций (институтов) стран Центрально-Восточной Европы». Эта часть сфрагистики в разной степени была предметом внимания украинских историков, однако продолжает оставаться малоизученной.

На пресс-конференции впервые были презентованы две уникальные печати из частного собрания коллекционера и мецената А.Шереметьева, которые касаются переломного момента истории Украинской православной церкви, напоминают о временах казачества и подтверждают отношения наших князей с Византийской империей.

Первая печать - кодацкой паланки Войска запорожского Низового 1770-х годов и вторая печать митрополита Киевского Иова Борецкого 1620-х годов.

А.Шереметьев сообщил, что в декабре этого года на территории Киево-Печерской лавры состоится первая в истории Украины сфрагистическая выставка, посвященная церковной сфрагистике, где, среди прочего, будут представлены и эти печати.