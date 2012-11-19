Эксперты называют видеонаблюдение одним из факторов невысокого уровня участия граждан в выборах

Киев. 19 ноября. УНИАН. Инициаторы и исполнители проекта "Майдан Мониторинг: выборы-2012", который осуществлялся при поддержке Фонда "Возрождение", называют видеонаблюдение одним из факторов невысокого уровня участия граждан в выборах народных депутатов Украины 28 октября.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН по результатам мониторинга нарушений во время избирательной кампании заявили координатор проекта Виктор Гарбар и эксперты проекта Виктор Пушкарь и Александр Северин.

"Установление видеокамер на избирательных участках способствовало снижению количества избирателей, принявших участие в голосовании. А порядок использования камер и места их расположения вызывали стойкое впечатление, что не ради обеспечения прозрачности и открытости выборов был потрачен 1 миллиард государственных средств. Мы считаем, что из-за видеокамер 5-7% граждан просто не пришли на выборы", - сказал В.Гарбар.

Эксперт отметил, что по инициативе проекта при содействии омбудсмена Украины в постановление Центральной избирательной комиссии об организации видеонаблюдения было внесено изменение об обязательном информировании граждан об отсутствии камер в кабинках для голосования. "Однако на 20% участков таких табличек все равно не было. Председатели комиссий, на участках которых отсутствовали такие таблички, говорили, что не получали этого постановления ЦИК", - добавил он.

"Те, к кому применяли административное давление, частично предприняли свой первый шаг от постсоветской патологии к нормальной гражданской идентичности, когда отказались голосовать. Люди, которых вынуждали голосовать за партию власти, просто не пришли на участок, и их действия стоит, скорее, одобрять, чем осуждать. 43% граждан, которые не пришли на выборы, - это электорат нескольких, пока не существующих в украинской политике партий", - добавил, в свою очередь, В.Пушкарь.

По его мнению, результаты выборов свидетельствуют о том, что украинский народ проголосовал за сохранение в Украине политического многообразия и против окончательной передачи монополии на власть одной группе лиц.

"Видеонаблюдение для электората малоинформированного и травмированного "советским" менталитетом - это очень мощный фактор запугивания. И этот фактор запугивания, угрозы, что что-то будет за то, что не так проголосовал – он безоговорочно сработал", - считает А.Северин.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Украине при поддержке Международного фонда "Возрождение" был основан интерактивный проект по мониторингу избирательного процесса, в рамках которого любой гражданин мог направить организаторам сообщение о нарушении норм закона о выборах народных депутатов.

Сообщения о нарушениях размещались на интерактивной карте по доменному имени http://maidan.org.ua/vybory2012.

На момент объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов на интерактивной карте были 1632 жалобы о нарушениях. Всего рабочей группой было обработано 7 062 сообщения граждан. Наибольшее количество жалоб о нарушениях избирательного законодательства поступило из Киева, Одесской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Тернопольской, Луганской, Днепропетровской и Житомирской областей.