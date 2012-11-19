ЮНЕСКО внесла в предварительный список объектов всемирного наследия два объекта в Крыму

Киев. 19 ноября. УНИАН. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит вопрос о включении в Список всемирного наследия ЮНЕСКО две новые номинации в Крыму - «Историческая среда столицы крымских ханов в городе Бахчисарае» и «Культурный ландшафт «пещерных городов» Крымской Готии».

Об этом сообщил заместитель директора Департамента культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Украины Виктор Вечерский на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, эти два объекта в 2012 году были включены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО (Tentative List).

Представление на включение этих объектов в Предварительный список от Украины было подготовлено Крымским региональным учреждением “Бахчисарайский историко-культурный заповедник” и Научно-исследовательским институтом памятникоохранных исследований Министерства культуры Украины при содействии министерств культуры Украины и Крыма и во исполнение рекомендаций международных экспертов по культурному наследию с целью комплексного сохранения и эффективного развития историко-культурного потенциала уникальных достопримечательностей Крыма.

В.Вечерский напомнил, что сегодня в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО имеется пять объектов на территории Украины, еще 15 объектов нашей страны находятся в списке кандидатов.

По его словам, ЮНЕСКО рассматривает заявки от стран от двух до 15 лет. Многое зависит от того, как подготовлены представления и смогла ли страна довести, что тот или иной объект является уникальным для мира.

Представленный в Предварительный список от Украины объект “Историческая среда столицы крымских ханов в городе Бахчисарае” является расширением номинации “Бахчисарайский дворец Крымских ханов”, находившейся в Предварительном списке от Украины с 2003 года. В частности, в состав расширенной номинации, кроме Бахчисарайского ханского дворца, вошли пещерный город Чуфут-кале с прилегающей исторической местностью Салачик, древний мембер и шесть средневековых гробниць-дюрбе в дворцовом окружении и исторической местности Эски-юрт.

Представленный в Предварительный список от Украины объект “Культурный Ландшафт “пещерных городов” Крымской Готии” является новой номинацией, которая состоит из остатков древних городских поселений Мангуп-кале и Эски-кермен, а также горного ландшафта в окружении этих достопримечательностей, расположенных в Бахчисарайском районе Крыма.