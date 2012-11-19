Общественные организации призывают власть придерживаться положений Конвенции ООН о правах ребенка

Киев. 19 ноября. УНИАН. Представители профильных общественных организаций призывают украинскую власть придерживаться положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Директор Партнерства «Каждому ребенку» в Украине, которое входит в состав коалиции неправительственных организаций «Права ребенка в Украине», Василиса Дыбайло напомнила, что в январе 2011 года Комитет ООН по правам ребенка пересмотрел сводный ІІІ и IV периодический доклад о реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка в Украине за период 2002-2006 гг. и информацию общественных организаций. На этой базе был сформирован перечень наблюдений и рекомендаций, которые правительство Украины должно выполнить до 2017 года.

Общественные организации заявляют, что большинство затронутых ими проблемных позиций были учтены Комитетом ООН по правам ребенка при подготовке рекомендаций Украине.

По словам В.Дыбайло, несмотря на основополагающее право ребенка на воспитание и развитие в семье, что зафиксировано в преамбуле Конвенции ООН, тысячи детей в Украине продолжают воспитываться в интернатах, где это право не обеспечивается.

Общественные организации обращают внимание власти на проблему устройства и жизни детей в интернатных заведениях.

По словам В.Дыбайло, пока интернаты в Украине будут существовать, никаких позитивных изменений не произойдет. Она заявила, что интернаты являются нарушением прав ребенка, они вредят физическому, эмоциональному и интеллектуальному развитию ребенка, и это дорогостоящая и неэффективная система для государства.

Также эксперты констатируют, что самая плачевная ситуация с соблюдением прав ребенка в интернатах для детей с инвалидностью, в частности, там нарушают права воспитанников на охрану здоровья и образование. Это подтверждают результаты мониторинга Харьковского института социальных исследований за 2012 год. В частности, расчет денежной нормы расходов на лекарства для интернатов не пересматривали с 1989 года, и он до сих пор составляет 26 копеек на ребенка в день, или 7 грн 80 коп. в месяц.

Коалиция «Права ребенка в Украине», в состав которой входят больше 10 организаций, была создана в начале 2012 года для эффективной реализации рекомендаций, предоставленных Украине Комитетом ООН по правам ребенка, а также для содействия соблюдению прав ребенка в целом.