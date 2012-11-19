Громадські організації закликають владу дотримуватися положень Конвенції ООН про права дитини

Київ. 19 листопада. УНІАН. Представники профільних громадських організацій закликають українську владу дотримуватися положень Конвенції ООН про права дитини.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Директор Партнерства «Кожній дитині» в Україні, яке входить до складу коаліції неурядових організацій «Права дитини в Україні», Василина Дибайло нагадала, що у січні 2011 року Комітет ООН з прав дитини переглянув зведену ІІІ і IV періодичну доповідь про реалізацію положень Конвенції ООН про права дитини в Україні за період 2002-2006 років та інформацію громадських організацій, на базі чого сформував перелік спостережень і рекомендацій, які уряд України має виконати до 2017 року.

Громадські організації заявляють, що більшість піднятих ними проблемних позицій були враховані Комітетом ООН з прав дитини при підготовці рекомендацій Україні.

За словами В.Дибайло, незважаючи на основоположне право дитини на виховання і розвиток у сім’ї, що зазначено у преамбулі Конвенції ООН, тисячі дітей в Україні продовжують виховуватися в інтернатах, де це право не забезпечується.

Громадські організації звертають увагу влади на проблему влаштування та життя дітей в інтернатних закладах.

За словами В.Дибайло, поки інтернати в Україні будуть існувати, ніяких позитивних змін досягнуто не буде. Вона заявила, що інтернати є порушенням прав дитини, вони шкодять фізичному, емоційному та інтелектуальному розвитку дитини, і це дороговартісна та неефективна система для держави.

Також експерти констатують, що найгіршою є ситуація з дотриманням прав дитини в інтернатах для дітей з інвалідністю, зокрема, там порушують права вихованців на охорону здоров’я та освіту. Це засвідчують результати моніторингу Харківського інституту соціальних досліджень за 2012 рік. Зокрема, розрахунок грошової норми витрат на ліки для інтернатів не переглядали з 1989 року і він досі становить 26 копійок на дитину на день або 7 грн 80 коп. на місяць.

Коаліція «Права дитини в Україні», до складу якої входять більше 10 організацій, була створена на початку 2012 року для ефективної реалізації рекомендацій, наданих Україні Комітетом ООН з прав дитини, а також для сприяння дотриманню прав дитини загалом.