Прокат авто! Советы для чайников!

Прокат автомобилей в нашей стране набирает все большей популярности. Новые клиенты прокатных компаний все чаще используют автомобили не только в стандартных целях: командировка или туристическая поездка, но и более разнообразно, для встреч деловых партнеров, или романтического вечера, или для решения домашних вопросов.

Тем не менее, в Украине продолжает бытовать мнение, что прокат автомобилей это дорого. Хотя, что может быть дешевле предложения от международной компании SIXT – прокат авто за 5 евро в день. Но сегодня не об этом. Поговорим о том, как сэкономить на прокате авто или использовать прокат в оптимальном для себя ценовом диапазоне.

Автомобильные компании заинтересованы в сдаче авто на короткий срок, так они зарабатывают больше. Цена для клиента за 1 день проката составит в данный момент в Украине от 41 до 500 евро в зависимости от класса автомобиля. Но если разобраться – что можно успеть сделать за несколько дней с прокатным автомобилем? Если уж брать, то лучше на неделю, и даже больше. Объясняю. В этом случае, цена в день проката составит от 29 до 200 евро. Почувствуйте разницу. Одно дело взять авто на 5 дней за 200 евро или на 10 дней за 290. Стоимость, конечно, выше, но за счет большего срока вы платите меньше за один день проката и ездите в два раза дольше.

Если вы хотите воспользоваться прокатом авто от компании SIXT (www.sixt.ua), воспользуйтесь электронной формой на сайте sixt.ua или оформите заказ с помощью менеджера, позвонив по телефону: +38 (044) 362-000-6, +38 (094) 926-70-06 (круглосуточно).

Ездишь дольше – делаешь больше.