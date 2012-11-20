Осужденный за убийство владельца столичного гипермаркета "4ROOM" обжаловал приговор суда первой инстанции, так как считает его незаконным - адвокаты

Киев. 20 ноября. УНИАН. Мираб Суслов, осужденный к пожизненному заключению за исполнение и заказ произошедшего в октябре 2009 года убийства владельца мебельного гипермаркета "4ROOM" Шабаба Алояна, просит Апелляционный суд Киева отменить приговор Киево-Святошинского районного суда столицы как незаконный.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили адвокаты осужденного Сергей Норпаронян, Игорь Усенко и Денис Ципин.

"Апелляция подана вчера, 19 ноября, и зарегистрирована в суде первой инстанции в соответствии с порядком, установленным Уголовным процессуальным кодексом. В соответствии с законодательством, суд первой инстанции и назначает дату слушания в апелляционном суде", - сказал С.Норпаронян.

В то же время адвокат считает преждевременным называть ориентировочные сроки рассмотрения апелляции его подзащитного. "Дело состоит из 42-х томов досудебного следствия, и мы пока знаем, сколько томов судебного следствия, поскольку с этими материалами мы до сих пор не ознакомлены. С протоколом судебного заседания мы тоже не ознакомлены. И самое вопиющее - у нас даже нет приговора на руках. Мы его только слышали, и то не в полном объеме, поскольку судья при его оглашении зачитывал его не в полном объеме", - уточнил он.

С.Норпаронян подчеркнул, что слушание апелляции должно проходить при обязательном присутствии М.Суслова. "Обычно практика слушания в апелляционном суде — с обязательным участием подсудимого", - уточнил он.

В свою очередь И.Усенко добавил, что судебное следствие по делу проводилось с игнорированием процессуального законодательства. "Процесс проходил в закрытом режиме, в отсутствие обвиняемого, который был удален по формальным причинам, без показаний свидетелей и очевидцев преступления. Суд незаконно удалял его адвокатов и во время судебного следствия не исследовал всех версий преступления и всех доказательств", - считает он.

"Судья не нарушал закон, он вообще его игнорировал. Например, у нас заседания длились до 23.00. Это был не суд. И я не думаю, что этот приговор сохранит законную силу, совершенно однозначно и понятно, что он будет отменен апелляционным судом, или Европейский суд по правам человека признает его неправосудным", - в свою очередь добавил Д.Ципин, который принимал участие в судебном процессе как представитель гражданского истца.

Как сообщал УНИАН, Преступление произошло 2 октября 2009 года в торговом зале гипермаркета "4ROOM" при свидетелях. Двое киллеров начали стрелять в бизнесмена и его охранников. Бойцы спецподразделения "Титан" погибли на месте, раненый владелец гипермаркета пытался убежать. Через два дня предприниматель умер в больнице.

Один из исполнителей покушения умер в автомобиле, скрываясь с места происшествия. Второго исполнителя – Давида Батикяна и заказчика убийства М.Суслова - судили.

Киево-Святошинский районный суд Киева 8 ноября 2012 года приговорил М.Суслова к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве делового партнера, соучредителя столичного мебельного гипермаркета "4ROOM" Ш.Алояна.

Кроме того, суд постановил конфисковать все его имущество и компенсировать семье убитого 1 млн 200 тыс. грн.

Одновременно с М.Сусловым, с аналогичным приговором осужден и исполнитель убийства Д.Батикян. Расследование дела длилось три года, в том числе один год - судебный процесс.