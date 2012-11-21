Delta Capital рассчитывает начать восстановление прав на компанию «Житомирские ласощи» после решения суда 22 ноября

Киев. 21 ноября. УНИАН. Представители компании-инвестора Delta Capital SA (Швейцария), до 2010 владевшей 95,7% акций фабрики «Житомирские ласощи», рассчитывают, что на заседании Окружного апелляционного суда Киева 22 ноября будет вынесено решение в пользу восстановления их прав на предприятие. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители Delta Capital SA и Антирейдерского союза предпринимателей Украины.

«Здесь ключевое судебное заседание будет, которое или отменит, или подтвердит решение судьи», - сообщил глава Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько.

Как считают представители компании Delta Capital SA, в ноябре 2010 года произошел рейдерский захват, когда их компанию не допустили на собрание акционеров, в ходе которого было принято решение о слиянии ЗАО «Житомирские ласощи» и компании «Будстайл XXI» и преобразовании в общество с дополнительной ответственностью «ЖЛ».

Юрист бывших акционеров Светлана Алексеева подчеркнула, что основанием для лишения права собственности Delta Capital SA стало решение Окружного административного суда Киева.

«В решении судьи одним из пунктов было дано указание регистратору … перевести акции компании Delta Capital на счет третьего лица, да еще с указанием, что это выкупленные акции», - сообщила С.Алексеева.

Таким образом, Delta Capital SA была исключена из реестра акционеров ЗАО «Житомирские ласощи», а также был отменен ряд эмиссий акций кондитерской фабрики.

По словам адвоката, при вынесении решении суда Окружным административным судом Киева относительно акционеров житомирской фабрики был нарушен территориальный принцип, и в целом вопрос права собственности должен был рассматриваться в хозяйственном либо гражданском процессе, а не в административном.

Участники пресс-конференции отмечают, что в случае отказа в апелляции продолжат борьбу за восстановление прав. Кроме того, по их словам, апелляционную жалобу Delta Capital SA поддержала прокуратура Киева.

Справка УНИАН. Кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" (создана в 1944 году) – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. На фабрике производится более 227 видов продукции.