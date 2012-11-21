Сервис онлайн-бронирования авиабилетов Senturia увеличивает выгоды для пользователей сервиса (членов VIP-клуба)

Для зарегистрированных клиентов сервис онлайн бронирования Senturia стал еще доступнее – появилась новая возможность для членов VIP-клуба. С 10 ноября 2012 года для VIP-клиентов Senturia не начисляется комиссия при возврате или изменении билета. Таким образом, эти клиенты могут изменить данные или отменить приобретенный билет, оплатив лишь сервисный сбор авиакомпании-перевозчика. Такие нововведения являются одним из этапов внедрения программы по совершенствованию клиентского сервиса Senturia. Кроме того, участникам VIP-клуба предоставляется скидка при покупке авиабилета, а также обслуживание производится по отдельному телефонному номеру и предоставляется эксклюзивная информация о специальных предложениях по стоимости авиабилетов по различным направлениям. Стать членом VIP-клуба может любой человек, совершивший единоразово покупку авиабилета через Senturia и заполнив регистрационную форму на сайте.





Senturia – это быстроразвивающийся сервис онлайн-бронирования авиабилетов, который предоставляет услуги по низким ценами с высоким уровнем обслуживания. На сегодняшний день Senturia входит в тройку лидеров рынка онлайн бронирования авиабилетов в странах СНГ. Проект был создан в 2010 г. и стал одним из первых агентств СНГ, получивших аккредитацию и статус IATA Online Travel Agent. В 2012 году Senturia признан Travelport самым быстрорастущим электронным сервисом на украинском рынке онлайн-бронирования. В настоящее время через сервис Senturia в день в среднем приобретается около 1500 авиабилетов. Около 90 тысяч уникальных пользователей за прошедший год приобрели билеты с помощью Senturia. В месяц сайты senturia.ua и senturia.ru посещают около 450 тысяч пользователей. Сейчас деятельность Senturia сосредоточена в Украине и Российской Федерации. В ближайшем будущем сервис будет представлен на рынках более чем 20 стран.