Посол Израиля доволен заявлением МИД Украины относительно обострения палестино-израильского конфликта

Киев. 22 ноября. УНИАН. Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Украине Реувен Дин Эль доволен заявлением МИД Украины относительно недавнего обострения палестино-израильского конфликта.

Об этом посол сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

На вопрос, повлияли ли на содержание этого заявления встречи, которые посол Израиля провел с представителями украинской власти, Р. Дин Эль ответил: «Насчет встреч и были ли они влиятельны..., которые потом преобразовались действительно в такое нетрадиционное заявление МИДа - это вопрос полуличный. Да, встречи были. Я очень надеюсь, что заявление было не только под влиянием последнего общения, но и отношений, которые строятся уже очень долгое время», - сказал посол.

Как отметил посол, межгосударственные отношения Израиля и Украины качественно изменились. «Сегодня отношения между двумя государствами являются особенными. Что вливается в это понятие «особенные» - я вижу это в действии, но это только хорошее», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин заявил, что в МИД заинтересованы в том, чтобы конфликт между Израилем и Палестиной был как можно скорее прекращен. Он отметил, что обстрелы территории Израиля со стороны Палестины недопустимы.

«Мы исходим с того, что без прекращения подобных обстрелов невозможно достичь перемирия в регионе», - сказал О.Волошин.

По его словам, украинская сторона исходит из понимания необходимости того, чтобы палестинская сторона обеспечила недопущение повторения подобных обстрелов в будущем.

В то же время, по его словам, в МИД Украины рассчитывают, что Израиль воздержится от эскалации конфликта в регионе, как с точки зрения общей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, так и с точки зрения того факта, что значительное количество украинских граждан находится в Секторе Газа.

19 ноября Специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Евгений Микитенко встретился с послом Израиля в Украине.

Как сообщили в МИД Украины, стороны обменялись мнениями относительно ближневосточной проблематики, в частности резкого обострения израиле - палестинского вооруженного противостояния.

Подчеркивалась необходимость прекращения палестинской стороной ракетных обстрелов израильских населенных пунктов, как важного условия достижения перемирия.