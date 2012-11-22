Киев. 22 ноября. УНИАН. 1 декабря в Киеве состоится 20-я благотворительная ярмарка Международного женского клуба города Киева (IWCK).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила вице-президент Международного женского клуба Марина Музыченко.

По ее словам, цель ярмарки, которая начнется в экспоцентре «КиевЭкспоПлаза» 1 декабря в 10.00 - сбор средств на нужды малообеспеченных женщин, детей, инвалидов и пожилых людей.

В этом году посетителей ожидает лотерея, насыщенная развлекательная программа, в том числе для детей, и ассортимент различных блюд и товаров от 36 иностранных посольств и компаний. При этом Афганистан и Латвия впервые примут участие в мероприятии.

«В течение одного дня вы сможете совершить вояж по 36 странам и исследовать их культуру и кухню, приобрести различные подарки на предстоящие праздники», - сказала М.Музыченко.

Она отметила, что в прошлом году ярмарка приняла 5 тысяч гостей, а в этом году ожидают еще больше посетителей.

Во время прошлогодней ярмарки организаторам удалось собрать 2 млн. грн, сообщила президент Международного женского клуба Ольга Терехова. По ее словам, эти 2 млн. грн «являются отправной точкой для нас для этого года».

Как сообщил представитель Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств Алексей Кийков, украинский стенд представит национальную еду, напитки и одежду. Также планируется провести мастер-классы, в частности, для детей – по созданию куклы-мотанки и лепке.