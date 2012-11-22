Председатель комиссии адвокатуры Украины не признает решений съезда, проведенного группой адвокатов
Киев. 22 ноября. УНИАН. Председатель Высшей квалификационной комиссии адвокатуры Украины (ВККАУ) VI созыва Владимир Высоцкий не признает решений съезда, проведенного группой адвокатов в гостиничном комплексе «Русь».
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
В частности, он сообщил, что 17 ноября в Киеве прошел Учредительный съезд адвокатов Украины, в работе которого приняли участие 197 делегатов из разных областей Украины, Киева и Севастополя.
В то же время В.Высоцкий рассказал, что перед началом съезда в гостиничном комплексе «Русь», где он планировался, посторонними лицами, которые представились представителями неизвестной охранной фирмы, был заблокирован вход в конференц-залы, комнаты, предназначенные для технического обеспечения мероприятия (размещение офисной техники, документов, персонала, регистрационной группы).
По словам В.Высоцкого, вышеуказанные лица допускали в помещение лишь неизвестных лиц. «Регистрацию» от имени неизвестных лиц проводила группа киевских и донецких адвокатов на основании «списка» делегатов без регистрационных писем и выдержек из протоколов учредительных региональных конференций.
Адвокат также заметил, что ВККА - организатор съезда, никаких списков администрации гостиничного комплекса «Русь» не предоставляла. При этом председатель Высшей квалификационной комиссии адвокатуры и члены организационного комитета пытались устранить преграды для начала съезда и проведения регистрации, и, несмотря на вмешательство органов милиции, удалось разблокировать лишь документы съезда и оргтехнику.
Учитывая приведенное, съезд начал проведение регистрации на 2-ом этаже помещения гостиничного комплекса «Русь». Однако в связи с занятостью конференц-зала участниками «собрания», захватом технических помещений и отстранением ВККА от возможности открыть официальную часть съезда, недопущение в зал после регистрации делегатов из большинства регионов Украины, приглашенных гостей, в том числе представителей Уполномоченного по правам человека Верховной Рады, представителей Совета Ассоциаций адвокатов и правовых союзов Европы, которые прибыли на съезд, проведение учредительного съезда по указанному адресу стало невозможным.
В.Высоцкий объяснил, что в связи с указанными выше обстоятельствами, адвокаты - делегаты (избранных в соответствии с установленным законом порядком) от 23 регионов Украины вынуждены были изменить помещение для проведения учредительного съезда адвокатов Украины и определили другое место - кинотеатр «Кинопанорама».
На учредительном съезде адвокатов Украины, который проводился в помещении «Кинопанорамы», присутствовали большинство делегатов. На начало работы съезда зарегистрировались 197 делегатов из 23 регионов Украины.
Учредительный съезд адвокатов Украины создал Национальную ассоциацию адвокатов Украины, утвердил ее устав, а также положение о Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, о Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Украины и другие учредительные документы. При этом председателем Национальной ассоциации адвокатов Украины учредительный съезд адвокатов единогласно избрал адвоката В.Высоцкого.
Учредительный съезд адвокатов Украины по результатам его проведения решил направить обращение к руководству государства и международным адвокатским организациям по поводу положения, которое сложилось в адвокатуре Украины, и попытки некоторых государственных чиновников установить контроль над адвокатурой, что является компрометацией власти и попыткой игнорировать положение Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".
В.Высоцкий отметил, что на «собрании» адвокатов, которое проходило в конференц-зале гостиничного комплекса «Русь», также принимались решения о создании Национальной ассоциации адвокатов Украины, избрании руководителей органов адвокатского самоуправления, утверждении учредительных документов и пр., несмотря на то, что в зале были представители всего 6 регионов.
По его словам, на данном «собрании» не создавалась мандатная комиссия, чем не были проверены полномочия каждого делегата и не проведена замена временного удостоверения на мандат делегата учредительного съезда адвокатов Украины.
«Адвокаты Украины, которые принимали участие в учредительном съезде адвокатов Украины и «собрании», остались обеспокоены сложившейся в адвокатуре Украины ситуацией и вокруг формирования органов адвокатского самоуправления. Учитывая приведенное, на сегодняшний день в областях Украины прошли и проходят совместные заседания Советов адвокатов региона при участии членов региональных квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры, Председателей адвокатских объединений и адвокатов, на которых присутствуют представители в Совет адвокатов Украины и Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, на которых обсуждается ситуация, которая сложилась в адвокатуре Украины и принимаются решения об инициировании внеочередного съезда адвокатов Украины, с целью объединения всех адвокатов Украины в одно общее адвокатское дружественное общество», - подчеркнул В.Высоцкий.