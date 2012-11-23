Украина стала почетным гостем фестиваля Европейских литератур во Франции

Киев. 23 ноября. УНИАН. Украина стала почетным гостем на фестивале Европейских литератур в г. Коньяк (Франция).

Об этом на сегодня сообщили участники пресс-конференции в УНИАН на тему: «Украина в Европу: через подземный паркинг или через культуру?».

Основным донором украинского участия в мероприятиях фестиваля стал Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

На 24-ом фестивале Европейских литератур, который проходил 15-18 ноября, Украина как почетный гость мероприятия принимала участие в первый раз. До сих пор почетными гостями были лишь страны Европейского Союза. Читательские симпатии французских читателей были отданы Андрею Куркову и его произведению «Садовник из Очакова».

По словам одного из участников пресс-конференции писателя А.Куркова, подготовка к участию Украины в фестивале продолжалась 3 года. «Это было нелегко, но в конце концов мы убедились, что можем представлять одну из малоизвестных литератур и интегрироваться в общеевропейское литературное пространство. Нам это удалось. Мы не ограничились одним этим фестивалем, мы его расширили до Парижа и Страсбурга. До фестиваля в Коньяке, было несколько выступлений украинских писателей в Париже и Страсбурге», - отметил А.Курков.

Писатель поблагодарил фонд «Развитие Украины» за помощь в организации фестиваля. По его словам, в следующем году почетным гостем фестиваля станет писатель Сергей Жадан.

«Французы открыли для себя украинскую реальность. Мы стали понятны и симпатичны французским читателям», - подчеркнул А.Курков.

Участники пресс-конференции рассказали, что организаторы фестиваля во главе с исполнительным директором Софи Жюльен на протяжении последнего года провели работу по информированию об Украине жителей региона – это почти 2 млн населения. В 60 библиотеках были открыты экспозиции, посвященные нашей стране и литературе. Для определения обладателя традиционной премии читательских симпатий была создана экспертная комиссия из 600 читателей, которые выбирали лучшее произведение из переведенных на французский язык шести произведений украинских писателей - Ю.Андруховича, Л.Дереша, А.Куркова, М. и С.Дьяченко, английских писательниц украинского происхождения М.Левицкой, А.Шевченко.

В свою очередь президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин выразил надежду, что государственные структуры наконец обратят внимание на то, что делают общественные организации в сфере популяризации украинской литературы на международном пространстве и приобщатся к этому.

«Никакие бюджетные, государственные средства (к подготовке участия Украины в фестивале) не были привлечены. Эта акция не могла бы состояться, если бы не была оказана помощь фонда Р.Ахметова «Развитие Украины» и фонда Арсения Яценюка «Открой Украину», - сказал А.Афонин. Он также рассказал, что планы группы активистов положительно отличаются от планов Министерства культуры, продолжается подготовка к фестивалю украинской литературы в Австрии и Англии.

Руководитель направления «Культура» Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Олеся Островская-Лютая подчеркнула, что в фонде функционирует программа грантов для современной культуры, в рамках которой поддержано более 150 проектов.

«Презентация украинской литературы на фестивале Европейских литератур в Коньяке для фонда является очень важным звеном более продолжительного проекта. Мы так же поддержали ряд других инициатив по представлению украинской литературы международному читателю. В частности, это Лейпцигская книжная ярмарка, которая является одними из основных ворот выхода восточноевропейских литератур на международную сцену. Мы рады, что украинская литература была замечена и имела шанс быть замеченной, имеет больше контактов с международной литературной средой», - отметила О.Островская-Лютая, подчеркнув, что такой поддержкой фонд Р.Ахметова «помогает открыть ворота украинской культуры наружу, сделать ее более открытой, более модерной, динамичной».