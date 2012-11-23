Общественные эксперты заявляют о системности нарушений права на мирные собрания во время избирательной кампании

Киев. 23 ноября. УНИАН. Правозащитник, руководитель всеукраинской инициативы "За мирный протест!", председатель правления ВОО "Институт республики" Владимир Чемерис заявляет о системности нарушений права на мирные собрания во время избирательной кампании.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы можем констатировать, что во время избирательной кампании были системные нарушения свободы собраний в Украине. Эти нарушения можно сгруппировать в три направления: местные органы власти принимали антиконституционные решения об ограничении свободы собраний в тех или иных местах; местные органы власти обращались в суд по поводу запрещения собраний в определенный период времени; и третье направление - задержание активистов, которые проводили агитацию против тех или иных кандидатов", - сказал В.Чемерис.

По его словам, местные органы власти начали принимать решения о возможности проведения агитации в тех или иных местах еще в 2011 году. "Например, в Ирпене эти решения дополняли еще на протяжении 2012 года. И такое решение было принято в августе этого года в городе Бровары. Все эти решения являются антиконституционными, хотя бы потому, что согласно части первой статьи 92, исключительно законами Украины могут устанавливаться реализация прав и обязанностей граждан. Решения местной власти не имеют статуса закона, и не могут устанавливать, как реализовывать свое право агитировать и проводить мирные собрания", - добавил он.

По словам В.Чемериса, активисты инициативы "За мирный протест!" обжаловали все соответствующие решения местных органов власти, в частности, в Днепропетровске, Донецке, Симферополе, Черновцах, Ужгороде, Житомире и других городах подобные решения были отменены.

"Изюминку в конце избирательной кампании добавили местные административные суды в Киеве и Хмельницком, которые запретили всем общественным организациям проводить собрания в городах с 28 октября по 12 ноября", - считает он.

Впрочем, как отметил, в свою очередь, правозащитник, член Консультативного совета при Уполномоченном Верховной Рады по правам человека Михаил Каменев, невзирая на решение судов, акции все же прошли, и, преимущественно, без проблем с милицией.

В то же время, правозащитник обратил внимание также на систематичность задержаний милицией активистов общественной организации "Відсіч", которые проводили контрагитацию за определенных кандидатов. "В большинстве случаев активисты были задержаны за нарушение порядка проведения митингов и демонстраций, но в результате на них составлялись протоколы о нарушении правил агитации во время избирательной кампании", - отметил М.Каменев.