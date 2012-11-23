Организаторы празднования 1025-летия Крещения Руси объявили о сборе инициатив для создания программы мероприятий

Киев. 22 ноября. УНИАН. Организаторы празднования 1025-летия Крещения Руси, которое пройдет в России, Украине и Беларуси, объявили о сборе общественных инициатив для создания программы празднования.

Сегодня на пресс-конференция в УНИАН рок-музыкант, руководитель международной общественной организации "День Крещения Руси" Олег Карамазов сообщил, что «в следующем году празднование Дня Крещения Руси ожидается от Камчатки до Ужгорода и дальше».

«Начнет работу международный комитет, созданный из представителей Украины, России и Беларуси. МОО «День Крещения Руси» занимается организацией празднований с 2007 года. Из нашего опыта, множество инициатив приходит в день самого празднования – 28 июля. У нас есть благословение предстоятеля Русской православной церкви Патриарха Кирилла на сбор народных инициатив. До Рождества мы ждем предложения на почтовый ящик info@dkr.kiev.ua, которые, возможно, станут частью программы празднования в следующем году», - сказал он.

Академик, директор Института археологии Национальной академии наук Украины Петр Толочко отметил, что «принятием православия князь Владимир ввел славян в Византийское содружество православных наций».

«Мы должны осознать себя частью того действа, которое происходило в Почайне. Наше православие – это наши прародители, которые сообщили перспективу исторического развития Киеву, всему восточному славянству на тысячелетия вперед», - сказал П.Толочко.

Вместе с тем П.Толочко отметил, что его настораживают заявления о том, что «вхождением в Европу мы осуществляем цивилизационный выбор».

«Некоторые уехали за рубеж и оттуда рассказывают, как бы хорошо было, чтобы Украина была в семье католических стран. Меня настораживают заявления наших руководителей… Для меня выбор сделан Владимиром Святославовичем в X веке», - подчеркнул П.Толочко.

Депутат Киевского городского совета, член правления международной общественной организации «День Крещения Руси» Алексей Омельяненко рассказал о проекте строительства Храмового комплекса в честь крестителя Руси – Святого Равноапостольного князя Владимира. Комплекс будет построен в Киеве, на берегу Днепра, у подножья Киево-Печерской лавры. Вокруг храма-крестильни будут устроены христианские крещенские купели - по аналогу купелей на Святой Земле, в реке Иордан.

По его словам, инициаторы строительства храмового комплекса надеются на то, что этот проект будет поддержан Украиной, Россией и Беларусью. Предложения отправлены Президентам трех стран, подчеркнул А.Омельяненко.

Член Исполкома Национального олимпийского комитета Украины, призер Олимпийских игр Александр Крикун напомнил, что «в день крещения Руси Бог взял под опеку наше государство и весь наш народ».

«Спортсмены на соревнованиях прославляют свой народ, свою духовность. Нам было бы интересно провести масштабные соревнования», - сказал А.Крикун.

Генеральный директор студии «Бабич дизайн» группы компаний «Star Media» Валерий Бабич сообщил о съемках фильма о Дне Крещения Руси.

«Пока трудно сказать о сроках. Но хотелось бы к лету иметь одну-две серии фильма, для того, чтобы людям показать весь спектр переживаний исторической картинки и того огромного, колоссального опыта - духовного и политического. Донести его до зрителей: это была не сказка, не миф… Это должно быть интересное, современное кино с борьбой, с драмой, с переживаниями, с победой духа», - сказал В.Бабич.

В свою очередь член совета клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии Владимир Скачко пообещал распространить информацию о подготовке и праздновании Дня Крещения Руси «во всем мире, который считает себя православным и христианским».

Справка УНИАН. День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

Международная общественная организация «День Крещения Руси» с 2007 года проводит ежегодные торжества по случаю этого праздника - в Москве, Киеве и Минске.

31 октября 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил сбор инициатив и создание международного комитета по подготовке к празднованию Дня Крещения Руси в Украине, России и Беларуси.

В Украине День Крещения Руси является государственным праздником с 2008 года.

В России День Крещения Руси отмечается на государственном уровне с 2010 года.