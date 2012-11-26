Страховая компания MetLife Alico,* следуя многолетним корпоративным традициям благотворительности, начала в Украине проект «Защити себя, помоги ребенку»

Проект, направленный на сбор средств для закупки лекарственных препаратов для детей с онкологическими заболеваниями, стартовал 10 ноября 2012 года.

15% от объема продаж акционной программы «Страхование на случай критического заболевания» MetLife Alico направляет на счет Благотворительного фонда «Надеюсь и верю», который, в свою очередь, закупает медицинские препараты, необходимые онкобольным детям для победы над страшной болезнью.

Сама сущность деятельности MetLife Alico во всем мире - это оказание поддержки семьям в случае нежелательных, непредвиденных жизненных обстоятельств. Но, кроме обеспечения достойного будущего и защиты жизни и здоровья, MetLife Alico расширяет границы своей заботы и предоставляет возможность своим клиентам разделить радость социальной ответственности, предоставив руку помощи тем, кто наиболее в этом нуждается.

* Частное акционерное общество «Алико Украина», которое работает под логотипом MetLife Alico