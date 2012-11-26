На должность Директора по корпоративным продажам «MetLife Alico»* назначена Кандыба Светлана Петровна.

До прихода в MetLife Alico Светлана Кандыба более 9-ти лет работала с корпоративными Клиентами в украинском представительстве крупнейшего страхового брокера Marsh & McLennan и в течение 3-х лет занималась развитием канала корпоративных продаж ПрАТ Фидем Лайф (ранее – Фортис Украина). На протяжении более 12 лет работы на страховом рынке Светлана Кандыба зарекомендовала себя как профессионального и ответственного менеджера, знающего и внедряющего высокие стандарты работы в корпоративном сегменте, умеющего сочетать лояльность и индивидуальный подход в работе с Клиентами и Партнерами.



В должности Директора по корпоративным продажам MetLife Alico, Светлана Кандыба ставит своей целью раскрыть в полном объеме украинскому рынку страхования жизни потенциал мирового опыта компании по созданию и внедрению программ социальной защиты персонала для украинских и международных предприятий и корпораций. Максимально и эффективно использовать инструмент оптимизации работы Employee Benefit программ посредством Maxix Pool, представителем которого является MetLife Alico . Основные задачи на новой должности заключаются в предоставлении конкурентных и привлекательных продуктов для корпоративных Клиентов, соблюдении высоких стандартов обслуживания Клиентов и взаимовыгодном сотрудничестве с Партнерами.



Коллектив MetLife Alico уверен, что с приходом в команду Светланы Кандыбы, будет открыта новая страница в работе скорпоративными клиентами и партнерами, что в свою очередь, позволит Компании быть №1 не только в сегменте индивидуальных, но и корпоративных программ страхования.



*Частное АО «Алико Украина», работающее под брендом MetLife Alico