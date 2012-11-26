В Судаке состоялась торжественная церемония награждения победителей ХІ международного конкурса журналистов «Серебряное перо»

В этом году на конкурс было представлено более 400 работ из семи стран: Украины, России, Польши, Болгарии, Армении, Израиля, США.

Гостями торжественной церемонии были китайские журналисты. В рамках конкурса состоялась встреча Председателя Правительства Автономной республики Крым Анатолия Могилева с руководством Национального Союза журналистов, зарубежными гостями и лауреатами конкурса «Серебряное перо».

«Совет министров Автономной Республики Крым и в дальнейшем будет оказывать помощь и содействие творческому конкурсу журналистского мастерства «Серебряное перо». Об этом заявил Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев на встрече с участниками XI Международного открытого творческого конкурса журналистов «Серебряное перо – 2012».

Председатель Крымской республиканской организации Национального союза журналистов Людмила Хорошилова в ходе церемонии отметила, что конкурс «Серебряное перо» уникален тем, что в нем соревнуются журналисты печатных изданий, телевидения и радио, представляются работы разных жанров и стилей.

В нынешнем году конкурс проводился по 8 номинациям. Среди лауреатов конкурса - Глеб Головченко, Колледж прессы и телевидения (Украина, г. Николаев) в номинации «Подготовка журналистских кадров (современный подход к журналистскому образованию)»; Юрий Бондарь, Журнал "Вісник книжкової палати" и альманах "Київський жірналіст" (Украина, г. Киев) в номинации «Журналистское мастерство»; Райна Манджукова, Национальная частная телекомпания СКАТ (Болгария) в номинации «Журналистская акция года»; Любовь Азаматова, ГТРК «КУЛЬТУРА (Россия, г. Москва) и Сергей Сулым «Радио ЭРА ФМ» (Украина, г. Киев) в номинации «Лучшая теле- и радиопрограмма года». Также объявлены победители в номинациях «Лучшая фотопубликация года (им. Леонида Яблонского)», «Интернет-журналистика», «Новые имена» и «Медиадизайн».

Звание «Мэтр» за особый вклад в развитие крымской журналистики получила главный редактор газеты «Слава Севастополя» Наталья Троицкая (Украина, Севастополь), Редакторами года (спецприз им. Владимира Бобашинского) стали главный редактор газеты «Саров» Александр Ломтев (Россия, г. Саров, Нижегородская область) и главный редактор HotSport.ua Сергей Абрамов (Украина, г. Донецк). Отмечена дипломом лауреата публикация "Новый Свет Голицына" Влада Чехова в журнале "VS Chicago Magazine", США (спецприз Крымские приоритеты). Самым юным участником, получившим спецприз «Дебют в крымской журналистике», стал 13-летний Бекир Аблаев из Нижнегорского района АР Крым за статьи в газете «Школьный ковчег».

В программе торжественной церемонии прошли пресс-конференции, презентации журналистских изданий и телеработ лауреатов, круглые столы и мастер-классы. На пресс-конференции председателя НСЖУ Олега Наливайко с участниками конкурса речь шла о проблемах и основных тенденциях современной журналистики, особенностях развития украинского медиарынка, перспективах и роли Национального Союза журналистов Украины в этом процессе.

Большой интерес участников конкурса Серебряное перо» не только из Украины, но и других стран, вызвал мастер-класс председателя комиссии по журналистской этике Владимира Мостового, поскольку проблема профессиональных и этических стандартов не имеет границ.

На торжественной церемонии председатель Национального Союза журналистов Украины Олег Наливайко вручил премию им. Игоря Лубченко Владимиру Мостовому за работы, посвященные защите свободы слова. Премия учреждена НСЖУ и впервые присуждалась в этом году.

СПРАВКА: Творческий конкурс журналистов «Серебряное перо», учрежден в 1998 году Национальным союзом журналистов Украины и Крымской республиканской организацией Союза журналистов Украины. В этом году в состав учредителей вошли Республиканский комитет по информации АР Крым, Крымский пресс-клуб, ТОК «Судак».

Цели конкурса - поднятие авторитета средств массовой информации в обществе, повышение профессионального мастерства журналистов, укрепление положительного имиджа Крыма.

Лада Лепина,

ответственный секретарь

Крымской республиканской организации

Национального Союза журналистов Украины

