По информационной открытости лучшим является сайт Погранслужбы – мониторинг

Киев. 27 ноября. УНИАН. Наивысший коэффициент информационной открытости, по данным мониторинга Института развития региональной печати, имеет сайт Государственной пограничной службы Украины (81,54%), самый низкий, – сайт Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (27,58%).

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН медиа-юрист ОО “Институт развития региональной прессы” (ИРРП) Людмила Панкратова, ссылаясь на результаты мониторинга, проведенного в апреле - сентябре 2012 года.

По ее словам, под мониторингом находились 56 сайтов центральных органов исполнительной власти.

Как сказала Л.Панкратова, уже второй год подряд оцениваются веб-сайты по 224 параметрам на полноту, актуальность и навигационную доступность.

Л.Панкратова сообщила, что среди 5 лучших сайтов, кроме Государственной пограничной службы Украины, также сайты Министерства здравоохранения Украины, Государственной службы статистики, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, Государственной налоговой службы.

По словам эксперта, по сравнению с прошлым годом открытость веб-сайтов повысилась на 7,85% - до 48,45%.

В ходе мониторинга была определена также пятерка сайтов, которые по динамике наполняемости намного улучшили свои результаты, – Государственная служба ветеранов и инвалидов, Государственная пограничная служба Украины, Государственная служба Украины по лекарственным препаратам, Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство образования и науки, молодежи и спорта.

Как сообщила медиа-юрист ИРРП, среди “падений года” оказались сайты Министерства аграрной политики (ухудшение наполняемости сайта на 8,8%), Министерства иностранных дел Украины (на 9%), Министерства здравоохранения Украины (на 9%), Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (15%), Министерства юстиции Украины (на 13%).

По словам медиа-юриста ОО “Институт развития региональной прессы” Александра Бурмагина, “эти проценты снижения говорят о том, что некоторые органы власти в 2012 году по сравнению с прошлым годом прекратили наполнять некоторые категории, разделы мониторингового исследования, то есть не обновлялась информация о заседании коллегиальных органов, об использовании бюджетных средств”.

По его словам, “эти сайты теряли на полноте исследования, на актуальности”.

В то же время А.Бурмагин сообщил, что были созданы новые сайты Государственной исполнительной службы и Государственного агентства по управлению корпоративными правами.

“Это позитивная тенденция, ведь если центральный орган исполнительной власти не имеет своего веб-ресурса, то соответственно большое число граждан, в том числе и журналистов, лишены возможности получения оперативной информации”, - подчеркнул он.

Л.Панкратова отметила, что Правительственный портал исследовался отдельно, поскольку он имеет “немного иные функции, чем другие центральные органы исполнительной власти”. По ее словам, он “существенно улучшился”. “Почти на 19% выросло наполнение этого портала. А также создана очень хорошая система доступа к публичной информации, которая предоставляет не только перечень документов, но и является в действительности поисковой системой”, - сказала она.

Л.Панкратова сообщила, что многие органы власти ввели на своих сайтах систему учета публичной информации.

При этом она прибавила, что среди проблем - низкое информирование граждан об использовании бюджетных средств и государственного имущества.

Как сказала медиа-юрист ОО “Институт развития региональной прессы” Людмила Опришко, Государственная служба молодежи и спорта “еще в конце июня полностью обновила свой сайт, хотя мы уже мониторинг завершили на то время, потому результаты мониторинга касаются старого сайта”.

Она заметила, что также полностью были обновлены сайты Государственного агентства экологических инвестиций и Антимонопольного комитета. “Это позитивные сигналы, поскольку означают, что государство постоянно работает над тем, чтобы улучшить структуру сайта, чтобы он стал более удобным, доступным для пользователей”, - подчеркнула эксперт.