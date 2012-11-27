Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в 2013 году может снизиться в пределах 10% - эксперт

Киев. 27 ноября. УНИАН. Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в 2013 году может снизиться в пределах 10%.

Такой прогноз озвучил генеральный директор агентства недвижимости «Планета «Оболонь» и портала недвижимости domik.net Виталий Котенко на пресс-конференции в УНИАН во вторник.

По его словам, у агентства недвижимости есть два сценария развития рынка жилья в 2013 году.

«Это либо плавное сползание вниз, может быть в таких же объемах (как в 2012 году — снижение стоимости жилья на 4,3% - УНИАН), может быть до 10%. Либо резкое падение. Здесь, конечно, основную роль играет наше правительство, те регуляторные решения, которые оно принимает», - сказал В. Котенко.

Он добавил, что больше склоняется к сценарию плавного сползания цен.

Среди факторов, которые повлияют на поведение рынка жилья в 2013 году, гендиректор агентства назвал ограничение валютных операций.

«В связи с тем, что вторичный рынок недвижимости валютный априори, на нем отразятся и решения, касающиеся регулирования валютного рынка», - уточнил он.

«Инвестиций в страну нет, ипотека не работает, ВВП не растет. Целый ряд факторов, который свидетельствует о том, что в 2013 году ждать нам расцвета рынка недвижимости вряд ли придется», - добавил эксперт.

По оценкам гендиректора АН «Планета «Оболонь», в этом году наблюдается перетекание спроса из вторичного рынка жилья на рынок новостроек, который «стремительно забирает деньги со вторичного рынка в связи с более высоким качеством, более доступной ценой и более гибкими условиями покупки, ценовой политикой».

В. Котенко ожидает в следующем году «сжатия» рынка. По его мнению, неликвидные квартиры в центре города могут рано или поздно прийти к ценам эконом-жилья, вызвав продолжение снижения цен. Однако стоимость жилья в центре в два раза выше цены квартир на окраинах города, и вряд ли когда-нибудь сравняется.

При этом гендиректор агентства отмечает отток спроса из Киева в пригород, где однокомнатную квартиру на первичном рынке можно купить за 30-40 тыс. долл. По его мнению, такая тенденция продолжится и в следующем году.

«Спрос остался лишь в эконом-сегменте, в сегменте наиболее ликвидного жилья. Это однокомнатные квартиры на массивах, зачастую удаленных от метро», - добавил эксперт.

По данным В. Котенко, в 2012 году средняя стоимость жилья на вторичном рынке столицы снизилась на 4,3% - до 1689 долл./кв.м.

В частности, жилье на вторичном рынке подешевело в центре (в Шевченковском районе — на 18%, Печерском — на 14%, Подольском — на 10%, Голосеевском — на 7%, Святошинском — на 2,6%) и подорожало в спальных районах (в Дарницком районе — на 1%, Деснянском — на 5,6%).

«Ожившим сектором можно считать новостройки. Нормально себя чувствует аренда жилья», - добавил он.

По словам эксперта, жилье премиум-класса из-за ограниченного предложения в текущем году в цене практически не изменилось.

В. Котенко отметил, что средняя стоимость однокомнатных квартир за год не изменилась (1,7 тыс. долл./кв.м), двухкомнатных — снизилась на 5%, трехкомнатных — снизилась на 7%.