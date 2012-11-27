Киевский Патриархат УПЦ заявляет, что работы в Десятинном переулке в Киеве ведутся на законных основаниях

Киев. 27 ноября. УНИАН. Работы, предшествующие строительству административно-хозяйственного комплекса с апартаментами в Десятинном переулке в Киеве, заказчиком которого является Киевский патриархат Украинской православной церкви, ведутся на законных основаниях.

Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Получены все разрешения, включая последнее. Это позитивное экспертное заключение от государственного предприятия «Укргосстройэкспертиза» относительно рассмотрения проектной документации. 31 августа этого года Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля Киева дала разрешение на выполнение строительных работ», - сказал он.

Архиепископ Евстратий сообщил, что в июле 2007 года КП УПЦ заключила инвестиционное соглашение с ООО «Левадия», которое выступает инвестором и частично техническим заказчиком проекта реконструкции. А в декабре 2007 года распоряжением киевского городского головы предоставлено разрешение на проектирование и строительство комплекса зданий в Десятинном переулке. Проект комплекса согласован с Министерством культуры Украины и Институтом археологии НАН Украины.

Евстратий отметил, что в 2008 году на участке начали проводить археологические исследования, которые необходимо завершить. Однако для их проведения необходимо снести два здания, принадлежащие УПЦ и находящиеся в аварийном состоянии. Аварийность зданий подтверждена заключением Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в июне 2008 года.

«Для того, чтобы завершить археологическое исследование этого участка, необходимо эти два здания оттуда убрать, чтобы исследовать, что находится под ними, нет ли под ними каких-то археологических памятников», - пояснил пресс-секретарь КП УПЦ.

Он добавил, что Министерство культуры и туризма своим приказом от 30 декабря 2008 года признало, что данные здания в Десятинном переулке не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников. При этом в апреле 2009 года Киевская городская государственная администрация дала разрешение на их снос.

«Нам нужно эти археологические работы завершить. К сожалению, некоторые жильцы дома №7 (Десятинный переулок, 7) высказывают возражения субъективного характера», - сказал Евстратий.

Из-за протестов жильцов дома работники НИИ строительных конструкций не могут провести работы относительно недопущения возможного разрушения прилегающих жилых домов на улице Владимирской, 6/1 и в Десятинном переулке, 7.

«Мы потратили много лет на сбор разрешений, мы потратили много лет на археологические исследования, которые не завершены и продолжаются. Мы не идем против закона, мы не идем против интересов общины Киева. Мы ничего не нарушаем. Но у нас тоже есть свои законные права. У нас есть право сделать в этом месте помещение, которое будет приносить пользу церкви, будет приносить пользу киевской общине», - подчеркнул Евстратий.

Пресс-секретарь КП УПЦ отметил, что на участке планируется строительство современного комплекса, который будет включать административные, хозяйственные помещения, мастерские, а также 4 гостевых апартаментов площадью около 400 кв.м. Он уточнил, что апартаменты - это служебные жилые помещения, а не квартиры.

Инвестором строительства выступает ООО «Левадия», генеральным подрядчиком — компания «Интергал-Буд».

Проект предусматривает полное сохранение фундамента дворца Князя Владимира, который планируется накрыть прозрачным покрытием, а на первом этаже комплекса будет устроена музейная экспозиция, посвященная данному памятнику культурного наследия.

В свою очередь начальник Старокиевской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины Аркадий Козловский отметил, что для завершения исследований потребуется 2-3 месяца.

По его словам, раскопки начались в 2008 году, после двух лет перерыва они были возобновлены, а на сегодня исследовано более половины площади. В ходе исследований были установлены реальные размеры дворца и открыта его четвертая стена.

А.Козловский уточнил, что сохранились рвы дворца, которые можно реставрировать. В ходе раскопок археологи обнаружили семь захоронений языческих времен, четыре жилища XII-XIII веков, объекты быта XVIII-XIX веков, жилье XI века.

«Вопрос заключается в том, что мешают копать», - сказал археолог.

Говоря о предыстории проекта, архиепископ Евстратий отметил, что в 2002 году в порядке реституции (возвращения имущества, конфискованного государством у религиозных организаций) КП УПЦ были переданы в собственность дома в Десятинном переулке № 3 литеры А, Б и № 5 литера Д.

В 2004 году между КП УПЦ и Киевским городским советом был заключен договор аренды земельного участка площадью 1,7 тыс. кв. м на 25 лет.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская государственная администрация распоряжением от 14 декабря 2007 года разрешила Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата построить административно-жилищный комплекс по адресу: переулок Десятинный, 3А, 3Б и 5Д.