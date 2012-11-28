В Киеве в ТРЦ ART MALL весной 2013 года откроется детский город профессий KidsWill стоимостью 2,5 млн долл.

Киев. 28 ноября. УНИАН. В Киеве в торгово-развлекательном центре ART MALL, на пересечении ул. Академика Заболотного и Столичного шоссе, в конце марта — начале апреля 2013 года откроется детский город профессий KidsWill, инвестиции в который составляют 2,5 млн долл.

Об этом сообщил концептолог проекта KidsWill Владимир Тарновский на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, управлять детским городом будет компания ART MALL, которая выступает девелопером и инвестором проекта одноименного ТРЦ.

В.Тарновский отметил, что KidsWill — это образовательно-развлекательный комплекс для детей от 3 до 14 лет, в котором планируется знакомить их с принципами экономики и помогать в выборе будущей профессии.

Концептолог проекта KidsWill Владислав Холодов добавил, что в городе все дети будут регистрироваться и получать паспорта, а на его территории будет действовать своя валюта, которую можно будет заработать и потратить на тематических станциях. Всего город будет включать более 30 станций, в частности: банк, автошколу, летную школу с авиасимулятором, пожарную станцию.

Он уточнил, что уже разработан дизайн проекта, заканчивается архитектурная планировка и начинается фаза активного строительства.

Руководитель проекта KidsWill Наталья Живицкая отметила, что, кроме детского города, развлекательная зона ТРЦ будет включать аэродинамическую трубу, горнолыжный клуб с рестораном и игровыми автоматами и выставочный центр (площадью 1,5 тыс. кв. м). Общая площадь развлекательной зоны составляет около 8 тыс. кв. м.

Маркетинговый директор ТРЦ ART MALL Юлия Ванченко отметила, что ТРЦ общей площадью около 50 тыс. кв. м уже построен, в здании ведутся отделочные работы. Якорными арендаторами торговой части комплекса станут гипермаркет Fozzy площадью 9 тыс. кв. м и гипермаркет бытовой техники и электроники Comfy.

Более подробную информацию о компании и инвестициях в строительство ТРЦ представители проекта не озвучили, отметив, что девелопер и инвестор проекта является партнером компании, управляющей киевским ТРЦ SkyMall и севастопольским ТРЦ Sea Mall.