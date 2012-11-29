Антирейдерский союз готовит книгу с перечнем основных участников рейдерских захватов в Украине

Киев. 29 ноября. УНИАН. Антирейдерский союз предпринимателей Украины готовит книгу, в которой будут описаны основные схемы и названы основные участники рейдерских захватов в Украине.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько.

«Мы сейчас заканчиваем книгу, в которой будут описаны схемы и участники судебных решений, юридические и физические лица, как происходил рейд в нашей стране, какие схемы, какие судьи и какие юридические и физические лицам там участвовали», - сказал он.

Кроме того, А. Семидидько отметил существование группы высокопоставленных чиновников и связанных с ними компаний, которые, используя юридические и правовые механизмы, участвуют в ряде рейдерских захватов.

«Можно говорить, что происходит циничное использование судебной системы в угоду своим личным интересам или для сведения счетов. Фактически мы работаем над тем, чтобы проявить эту систему судей, которая находится в какой-то зависимости от существующей группы, для того чтобы оценить, насколько выстраиваемая ими система будет использоваться или входить в противодействие с системой правосудия и судоустройства всего государства», - сказал он.

А.Семидидько сообщил, что Антирейдерский союз подготовил обращение к Президенту Украины с просьбой разобраться в фактах, связанных с действиями против компании-инвестора Delta Capital SA (Швейцария), до 2010 владевшей 95,7% акций фабрики «Житомирские ласощи», а также действий, связанных с перерегистрацией ОАО «Столичный» в общество с ограниченной ответственностью, в результате которых имущество ООО «Столичный» было отчуждено в пользу трех лиц.

При этом А. Семидидько отметил, что фигурантами этих, а также некоторых других дел выступают одни и те же лица.

Он также сообщил, что в отношении лично него после обнародования участия Антирейдерского союза в защите иностранных инвесторов «Житомирских ласощей» было открыто уголовное дело, судебное заседание по которому назначено на 3 декабря.

«Антирейдерский союз предпримет ряд действий по привлечению внимания и Президента Украины, и иностранных посольств к ситуации, которая сложилась вокруг руководителей Антирейдерского союза, а также вокруг лиц, которые противостоят действиям организованой группы по отъему собственности», - сказал он.