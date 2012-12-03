Звезды эстрады призывают украинцев подарить малообеспеченным детям и сиротам рождественские подарки

Киев. 3 декабря. УНИАН. Звезды эстрады Виктор Павлик и Марина Одольская призывают украинцев присоединиться к Рождественской благотворительной акции "1000 подарков = 1000 счастливых детей!”.

Об этом координатор акции Александр Глоба сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, звезды украинской эстрады призывают всех доказать, что простые украинцы сами могут позаботиться о сиротах и детях из бедных семей, поскольку для того, чтобы быть щедрым, не нужно быть богатым.

А.Глоба отметил, что всеукраинская акция проводится с целью предоставления адресной целевой помощи детям из семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах (детям-сиротам, детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям, чьи родители находятся в заключении, или алко-, наркозависимые).

Сбор подарков будет проходить с 10 по 28 декабря 2012 в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Львове и других городах Украины.

Инструкцию, как лучше сформировать подарок, можно найти на странице акции в Facebook (http://www.facebook.com/LubiteDelatDobro?ref=ts&fref=ts).

Дети будут получать подарки на праздничных концертах, в частности в Киеве такой концерт состоится 10 января в Доме учителя.

Акция пройдет при поддержке Службы по делам детей г. Киева.

Начальник столичной службы по делам детей Николай Кулеба отметил важность акции, заметив, что ее главной целью является привлечение внимания общества к таким детям, к их проблемам, ведь сироты должны воспитываться в семьях. Он напомнил, что на сегодняшний день в Украине более 95 тысяч детей-сирот, большинство из них устроены в приемные семьи, заведения семейных форм воспитания, и все же 20 тысяч остаются в интернатах.

Н.Кулеба пообещал, что возглавляемая им служба проследит, чтобы подарки получили именно дети, в поддержку которых организована акция.

Заслуженный артист Украины В.Павлик также отметил важную роль благотворительных акций. "Мы делаем большое дело, подарки - подарками, но, как говорят, если ты спас хоть одного человека - ты спас мир", - заметил он.

Певица М.Одольская подчеркнула, что сбор подарков детям - это лишь первое мероприятие в рамках акции "Любите делать добро", которую совместно организовали звезды. Она призвала всех присоединяться к акции, и сообщила, что уже собрала подарок для мальчика, которому около 8-9 лет.