Руслана презентовала акцию «Не молчи» против беззакония судебной системы Украины

Киев. 3 декабря. УНИАН. Народная артистка Украины Руслана Лыжичко презентовала акцию «Не молчи» против беззакония судебной системы Украины.

На пресс-конференции в УНИАН певица призвала журналистов, своих коллег и всех неравнодушных присоединиться к акции «Не молчи» против беззакония, произвола и заангажированности судебной ветви власти в Украине.

«Люди, не молчите! Мой призыв - это призыв к справедливости, потому что завтра на месте семьи Павличенко может оказаться любой из нас», - сказала она.

Ни один украинец сегодня, по убеждению артистки, не может чувствовать себя в безопасности в государстве «с такими судами и такими судьями».

Руслана пришла на пресс-конференцию в символических наручниках, ее сопровождали двое мужчин в камуфляжной форме, которые держали ее за руки.

По ее мнению, семья Павличенко стала жертвой судейского произвола. «Дело с семьей Павличенко очень плохое, мутное, и оно страшное. Я не могу точно сказать, правы ли эти люди, но я точно могу сказать, что судья, который их осудил, однозначно не прав», - подчеркнула Руслана. По ее словам, фальсификации на парламентских выборах в Украине и решения, которые выносили судьи, доказали, что суд в Украине «продажный».

На пресс-конференции был презентован новый клип Русланы «Це ЕЙ-форі-Я!», снятый за решеткой. «Этим клипом я хочу показать нашу сегодняшнюю экзотику. Чтобы показать Украину, нужно показывать сегодня тюрьму. Тюрьма является новым символом Украины, по моему мнению», - сказала она.

Руслана сообщила, что сделала английскую версию клипа, который уже увидели в Европе.

На вопрос об отношении к заключению экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, Руслана ответила: «Верите ли вы, что эти люди сидят за то, за что их посадили? Тогда нужно посадить весь Кабмин и всю Администрацию сегодняшнего Президента». При этом она отметила, что не хотела бы, чтобы ее акцию воспринимали как политическую. «К политике я не хотела бы, чтобы это относили. Я не хотела бы быть сейчас продвигателем какой-либо политической идеи или силы», - добавила Руслана.