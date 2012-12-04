НАК «Нафтогаз Украины» и сингапурская компания Keppel заключили договор о поставке Украине двух суперсовременных буровых установок

НАК «Нафтогаз Украины» 3 декабря 2012 г. заключила договор о закупке двух полупогружных плавучих морских буровых установок (ППМБУ) с компанией Keppel FELS Limited (Сингапур).

Цена договора – 1 млрд. 226 млн. долларов США. Договор вступает в силу после выполнения сторонами согласованных условий. Согласно условиям договора, ППМБУ должны быть новыми, укомплектованными всем необходимым оборудованием, и иметь возможность бурить скважины глубиной не менее 9000м на глубинах моря до 1000м.

Комментируя подписания договора, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун отметил, что договоренность с ведущим мировым производителем буровых – компанией Keppel FELS Limited - является большим достижением для НАК.

«Украина сегодня усиливает и закрепляет позиции лидера в работе на шельфе Черного моря, становится ключевым звеном в Черноморском регионе. Это современное оборудование позволит нам самостоятельно быстро и эффективно разрабатывать шельф Черного и Азовского морей, создать новые рабочие места и воспитать высококлассных специалистов, быть уверенными в достижении энергетической независимости нашего государства», - сказал Вадим Чупрун.

При этом заместитель председателя правления «Нафтогаза» подчеркнул, что новые буровые позволят укрепить лидирующие позиции Украины по добыче углеводородов на шельфе.

Он также отметил, что НАК сделала все необходимое для обеспечения прозрачности и открытости тендерной процедуры.

Представитель Keppel FELS Limited Вонг Кок Сенг, в свою очередь сказал, что им очень приятно помочь компании «Нафтогаз Украины» в достижении целей по разработке украинского шельфа и заверил, что эти НПМБУ будут полностью приспособлены для нужд заказчика и будут иметь современное оборудование и технологии.

«Для нас большая честь получить возможность снова сотрудничать с «Нафтогаз Украины» и производить буровые для работы в акватории Черного моря. Эта задача чрезвычайно высокоточная и представляет собой серьезный вызов. И мы убеждены, что «Нафтогаз» сможет успешно работать с данным оборудованием», - сказал представитель Keppel FELS Limited.



Справка:

В сентябре 2012 года компания «Нафтогаз Украины» объявила открытый конкурс на поставку ППМБУ и разослала официальные приглашения для участия в нем 11 международным и 4 отечественным компаниям, еще пять международных компаний самостоятельно обратились в НАК «Нафтогаз Украины» с целью получения конкурсной документации.

16 ноября 2012 г. победителем процедуры закупок двух полупогружных плавучих морских буровых установок стала компания Keppel FELS Limited (Сингапур).