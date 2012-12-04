Рынок почтовой логистики в Украине в 2011 году вырос на 12% - до 2,4 млрд грн

Киев. 4 декабря. УНИАН. Рынок почтовой логистики в Украине по итогам 2011 года вырос на 12,3% - до 2,447 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил президент Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ) Валентин Калашник, презентуя результаты исследования рынка почтовой логистики в Украине, проведенного УАДМ совместно с консалтинговой компанией NSBC.

По данным исследования, в натуральном выражении сегмент посылочных отправлений в 2011 году вырос на 14,2% - до 56,3 млн штук, сегмент писем вырос на 12,1% - до 428,5 млн штук.

При этом доля госпредприятия почтовой связи «Укрпочта» в 2011 году в общем объеме письменной корреспонденции в натуральном выражении составила 76,74%, в сегменте посылочных отправлений — 42,15%, а доля «Укрпочты» в денежном выражении в объеме рынка внутренних почтовых отправлений составила 47,86%, в то время, как на долю коммерческих компаний приходится 52,14%.

Кроме того, по данным исследования, на долю посылок приходится в денежном выражении 47,69% рынка почтовых отравлений и 11,41% в натуральном.

По данным исследования, в 2011 году сегмент В2В письменной корреспонденции вырос на 13,08%, сегмент В2С письменной корреспонденции – на 11,9%, сегмент посылочных отправлений В2С - на 27%, что стало возможным благодаря развитию Интернет-торговли.

По прогнозам экспертов УАДМ и NSBC, по итогам 2012-2013 года основной рост будет отмечаться в сегменте посылочных отравлений В2С - на 10-15% в год.

При этом компании каталожных продаж дадут в натуральном выражении прирост около 10% в год, интернет-продажи - 20%, компании прямых продаж - 10-15% в год.

Рост в сегмент В2В не превысит 5% в натуральном выражении.

В то же время, в УАДМ прогнозируют усиление конкуренции на рынке почтовой логистики и возможный переход компаний, которые традиционно работали в сегменте В2В, в сегмент В2С.

Справка УНИАН. Украинская ассоциация директ-маркетинга – некоммерческая отраслевая организация, работающая с целью саморегулирования и развития рынков мобильного и директ-маркетинга, дистанционной торговли, почтовой логистики, колл-центров, а также компаний, деятельность которых связана с созданием/использованием баз персональных данных.

В состав УАДМ входят 39 компаний.