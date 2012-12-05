Выбор авто в лизинг от компании Оптима-лизинг/SIXT стал еще больше!

Лидер в сфере автомобильных услуг, компания Оптима-лизинг/SIXT предлагает своим клиентам автомобили в лизинг. Приобретать автомобили в лизинг, давно уже не чуждо нашим соотечественникам, но, не смотря на это, достаточно много людей не знают, что такое лизинг, поэтому путают его с кредитом. Для понимания услуги лизинг автомобилей внесем ясность. Лизинг авто – как новых, так и подержанных – является долгосрочной арендой автомобиля с последующим правом выкупа его или же возвратом машины собственнику по окончанию срока лизингового договора.

Приведем пример, Ford Fusion 1,4 MT 2007 в компании предлагается по обоснованной конкурентной цене $10 000*. Итак, считаем, что первый лизинговый взнос за этот автомобиль - $3 000*. Подписав лизинговый договор на срок 1 год, нужно будет сделать ежемесячные взносы в размере - $800,19*. А такой же автомобиль, но, только 2008 года, Вы можете получить, осуществляя ежемесячный платеж в размере - $ 954,84*.

Последний лизинговый платеж и станет окончательной точкой в выкупе авто. Автомобиль будет в Вашем персональном пользовании на протяжении всего года, и, в отличие от кредита Вы не будете:

- ожидать около трех дней на решение кредитора;

- ожидать от 3-х и более недель, пока рассмотрят всю вашу кропотливо собранную документацию;

- собирать около 20 документов для получения желаемого кредита;

- подписывать минимум 4 договора при оформлении кредита;

- оплачивать более 10 платежей при оформлении договора;

- предоставлять документы о вашей прописке, ведь для кредитора она имеет значение;

- если ваш автомобиль приобретен в кредит, он может стать предметом налогового ареста;

- вы не сможете получить автомобиль на замену;

- вы не сможете изменить график погашения кредита.

Если у Вас есть желание заключить договор на 2 года, то, например, Skoda Octavia Combi Tour 1,6 МТ 2008 будет выплачена вами за два года ежемесячными платежами в размере - $639,78*. Если Вы предпочитаете автомобили выше классом, вашему вниманию компания предлагает Audi A6 Quattro 3,0 (АТ) 2006. Ежемесячный платеж за такой автомобиль составит - $1 065,08*, при условии подписания договора лизинга на 3 года. А престижный Mercedes-Benz E200 2,0 АТ 2007 за такой же период лизинга вы сможете приобрести, делая платежи в размере - $1 130,58*.

Услуга «Лизинг авто» рассчитана для людей, которые умеют считать деньги, ценить свое время и силы, поэтому и выбирают для себя самое оптимальное финансовое решение – приобрести авто в лизинг.

Прибегая к услуге приобретения автомобиля в лизинг, Вы получаете не просто транспортное средство, а и дополнительный преимущественный пакет услуг, которые предоставляет компания Оптима-лизинг/SIXT своим клиентам, которые стали лизингополучателями.

Самые доступные условия лизинга автомобилей Вы найдете только в компании Оптима-лизинг/SIXT:

- в течение всего нескольких часов будет принято решение по вашему запросу;

- ваши документы будут рассмотрены в течение 1-го дня;

- всего 1 договор для подписания;

- 1 ежемесячный лизинговый платеж;

- вы можете получить отсрочку на лизинговый платеж;

- ваша прописка не имеет значения;

- лизинговый автомобиль не может быть предметом налогового ареста;

- вы имеете возможность получить подменный автомобиль;

- для вас могут разработать индивидуальный график лизинговых платежей, в зависимости от особенностей вашей работы;

- 30 % предоплаты авто;

- возможность заключения лизингового договора на срок от 1 до 3 лет;

- самый большой автопарк для выбора желаемого авто;

- дополнительные услуги, которые автоматически включены в выбранный пакет лизинга;

- разумные цены на услуги лизинга машин, которые отвечают качественному обслуживанию и европейскому сервису;

- наличие офисов и сервисных станций компании по всей территории Украины.

Обратитесь в отдел лизинга +38 (044) 499 26 64, где Вас проконсультируют по всем возникшим вопросам, помогут подобрать транспортное средство и рассмотрят в кратчайшие сроки Ваш запрос на лизинг авто.

*Цена носит ориентировочный характер и не является коммерческим предложением. Окончательная цена определяется на дату предоставления услуги и может отличаться от указанной.