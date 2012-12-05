Казацкие организации призывают власть остановить замену украинской игры «Сокол» советской «Зарницей»

Киев. 5 декабря. УНИАН. Казацкие организации призывают власть остановить замену украинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» советской «Зарницей».

Об этом представители казачества заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как рассказал руководитель Главного штаба игры «Сокол» («Джура»), председатель Совета казацких атаманов Анатолий Грива, в Украине уже четыре года Украинский государственный центр туризма и краеведения ученической молодежи совместно с Советом казацких атаманов Украины и Центром национального возрождения внедряют в учебные заведения военно-патриотическую игру «Сокол» («Джура»).

За это время игра зарекомендовала себя как самая удачная форма внешкольной работы по воспитанию молодежи. Подтверждением этого, отметил А.Грива, стал изданный в июне этого года приказ Министерства образования и науки, молодежи и спорта о внедрении Положения о Всеукраинской игре «Сокол». Согласно этому решению, в 2013 году предусмотрено проведение по всей Украине первого районного этапа игры.

Представитель казачества заверил, что игра имеет значительный спрос среди детей, среди педагогов появляются все больше желающих стать организаторами игры в своих учебных заведениях.

Однако, отметил атаман краевого общества «Винницкий казацкий полк Ивана Богуна» Владимир Воловодюк, в начале ноября этого года секретарь Координационного совета по вопросам развития казачества в Украине Алексей Селиванов, который в сентябре единогласно поддержал вопрос развития игры «Сокол», обратился с письмом к министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию Табачнику с предложением «в приоритетном режиме проводить игры «Зарница» и «Патриот» как политически незаангажированные...». После этого уже 30 ноября А.Селиванов приказом министра назначается директором Украинского государственного центра внешкольного образования. Представитель казачества отметил, что при этом А.Селиванов не имеет никакого педагогического образования и какого-либо опыта работы в государственных учреждениях. Как добавил представитель казачества, к тому же этот новый руководитель центра внешкольного образования является сотрудником аппарата Украинской православной церкви Московского патриархата, руководителем казацкого Комитета движения россиян Украины, председателем Киевского монархического центра и Главным атаманом международной общественной организации «Верное казачество», которая, по утверждению представителей украинских казацких организаций, известна своими неприкрытыми антиукраинскими и антигосударственными высказываниями и действиями.

В связи с этим украинские казацкие организации выступили с Обращением к народным депутатам, к казацким и патриотическим общественным организациям Украины и диаспоры о попытке отдельных государственных чиновников вытеснить из образовательно-воспитательной сферы казацкие воспитательные традиции и украинские программы воспитания. Они хотят получить ответ на вопрос, кто и как определяет государственную политику по вопросам патриотического воспитания молодежи, почему происходят назначения с нарушением правовых норм на ключевые должности, которые призваны формировать систему воспитания молодежи на уровне государства.

Также казацкие организации хотят знать, почему игра «Зарница» получает государственное финансирование, а игра «Джура» не получает, и развивается в основном за счет собственных средств родителей детей, учителей, казацких и общественных организаций.