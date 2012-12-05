Крупнейшая компания по страхованию жизни Частное АО «АликоУкраина», работающая под брендом MetLife Alico, осуществила первую выплату по дожитию

27 ноября 2012 г. стало значимой датой в истории MetLife Alico. Именно в этот день завершился десятилетний срок действия первого Договора долгосрочного страхования жизни.



В течение 10 лет Компания выполняла взятые на себя обязательства оберегать клиентов в наиболее тяжелые моменты их жизни, сохранять и преумножать доверенные ими сбережения.В период с 2002 г. по 2012 г. Компания осуществила 2 912 страховых выплат на общую сумму 38 205 523 грн. (по состоянию на 30.09.2012 г.). Из года в год Компания декларировала одну из самых высоких ставок инвестиционного дохода от размещения резервов по страхованию жизни.



И сегодня MetLife Alico выходит на новый этап сотрудничества с клиентами, ведь с первыми выплатами по дожитию у Компании появляется возможность подтвердитьсвой уровень надежности, платежеспособности и стабильности.

Первым получателем выплаты по дожитию по Договору долгосрочного страхования жизни стал житель Одессы. В ближайшее время его ожидает личный визит представителя Компании с поздравлением и благодарностью от всего коллектива MetLife Alico. По желанию, клиент расскажет о своих планах на будущее и поделится опытом сотрудничества с Компанией.



В 2013 году количество получателей выплат по дожитию будет расти. И для этих целей Компания подготовила 5,5 млн. грндля последующих выплат клиентам, которые смогут воплотить свои мечты и планы в реальность.