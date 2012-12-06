Украинская участница конкурса "Мисс Земля" обвиняет его организаторов в необъективности и предвзятости

Киев, 6 декабря. УНИАН. Украинская участница конкурса "Мисс Земля" Евгения Прокопенко обвиняет его организаторов в необъективности и предвзятости при оценке конкурсанток.

Об этом Е.Прокопенко заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Вся экологическая направленность, которая была заявлена организаторами конкурса - это ширма для того, чтобы не потеряться среди множества таких конкурсов, которые гораздо выше по организации", - сказала Е Прокопенко.

По ее словам, распределение мест участниц было определено заранее, и не исключено, что под влиянием коррупционной схемы. "Не важны, какие результаты были достигнуты во время конкурсов, важно, на какую девушку покажет тот или иной спонсор, а не жюри", - добавила она.

Е.Прокопенко подчеркнула, что она победила по крайней мере в двух конкурсах - "Мисс фотогеничность" и экологическом, однако победа была присуждена другим конкурсанткам.

В свою очередь ее представитель Игорь Шапоренко уточнил, что голосование за "Мисс фотогеничность" осуществлялось в социальной сети Facebook, и наибольшее количество голосов набрали Е.Прокопенко и индонезийская участница. "Евгения получила 15 тысяч голосов. У нас шла борьба с конкурсанткой из Индонезии, которая набрала 14 тысяч голосов в поддержку. Третье место в голосовании заняла девушка из Китая. Однако, победителем была объявлена конкурсантка из Венесуэлы. То есть ни Украина, ни Индонезия, ни Китай не попали даже в "тройку"", - сообщил он.

По его словам, Е.Прокопенко обратилась за поддержкой в Украинскую дирекцию конкурса, однако так ее и не получила. "Мы обратились к организатору конкурса - Лорейне Шак, она пообещала проверить, но сказала, что на этот конкурс оказывали давление спонсоры, которые и могли как-то корректировать результаты. К сожалению, нам не удалось отстоять голоса и победу", - добавил И.Шапоренко.

Е.Прокопенко также сообщила, что финал конкурса проходил в недостроенном доме одного из спонсоров конкурса. "Это была не сцена. Это был дом в коттеджном городке. Вокруг были одни развалины и во время конкурса работали строители", - отметила участница конкурса.

"Я являюсь противницей конкурсов красоты в чистом виде. Меня привлекла экологическая идея этого конкурса. Я рассчитывала, что я поеду на этот конкурс и смогу обратить внимание на проблему очистки радиационно загрязненных земель. Я не ехала туда с целью кого-то разоблачать. Я надеялась, что это будет по-честному, по-настоящему", - подчеркнула она.

Участница конкурса сообщила, что совместно с украинскими учеными представляла на конкурсе проект по очистке чернобыльских земель от радиации с помощью использования биологических особенностей рапса с последующей переработкой в биогаз. "Однако на деле оказалось, что наличие реального экологического проекта не является необходимым условием победы в конкурсе, как это декларировалось организаторами. У некоторых участниц конкурса, попавших в ТОП-16, проекта не было вообще", - сообщила Е.Прокопенко.

По ее словам, украинская дирекция конкурса "Королева Украины", имеющая права на представительство "Мисс Земля" и отправившая ее на конкурс как обладательницу титула "Королева Украины - земля-2012" не способствовала ее участию в международном конкурсе. "Украинская дирекция оставила меня без всякой поддержки. Она не участвовала в моей подготовке, я практически все делала сама. За лицензию должна была заплатить дирекция страны, которая отправляет участницу на конкурс. Но от Украины за лицензию должна платить сама конкурсантка - это условие, иначе она туда не поедет. Я была интересна своей дирекции до тех пор, пока я не отдала деньги, а это около 20 тыс дол, за эту лицензию", - сообщила участница конкурса.

Справка УНИАН. "Мисс Земля" является одним из самых престижных конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Вселенная". Количество участниц конкурса считается рекордным среди всех конкурсов красоты первого уровня. Последние 6 лет конкурс проводится на Филиппинах. Его владельцем является филиппинка Лорейн Шак.

В этом году победительницей конкурса "Мисс Земля" стала чешская участница Тереза Файксова. Впервые за все время существования конкурса, в этом году конкурс оказался "скандальным". В частности, широкий резонанс вызвала речь перед жюри российской участницы Натальи Переверзевой, которая назвала Россию нищей и коррумпированной страной, которую, тем не менее, нельзя не любить.

Позже российский телеканал "Вести" продемонстрировал видео, на котором владелец конкурса Лорейн Шак обсуждала с представителями "одного из российских олигархов" возможную победу российской конкурсантки в случае перечисления 4 млн дол.