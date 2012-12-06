Эксперты рекомендовали Минэнергоугля жестко отреагировать на поддержку европейским Энергетическим сообществом строительства «Южного потока»

Украинские эксперты в энергетической отрасли рекомендуют Правительству Украины и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины жестко отреагировать на поддержку европейским Энергетическим сообществом строительства газопровода «Южный поток» в ущерб интересам Украины как члена ЭС и вопреки европейскому энергетическому законодательству.





«Сейчас можно рекомендовать Минэнергоугля, другим органам исполнительной власти, поменять формат взаимоотношений с ЭС до момента принятия решения об общеевропейском значении реконструкции украинской ГТС и выполнения обещаний о ее финансировании», – заявил замглавы Экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг.



Эксперт подчеркнул, что реализация проекта "Южный поток", начало строительства которого запланировано на 7 декабря, несет прямую угрозу для Украины, как основного транзитера в страны Европы газа из Российской Федерации. По его словам, новый газопровод проектной мощностью 63 млрд куб. м может привести к снижению транзита через территорию Украины до 35-40 млрд куб. м в год, тогда как для ее рентабельной работы необходимо минимум 62 млрд куб. м.

Л.Униговский считает, что в таком случае Украине, вероятно, придется вывести две из четырех ниток ГТС из эксплуатации.

Как заявил секретарь Экспертного совета Сергей Дяченко, проект "Южный поток" является политическим, а его реализация потребует инвестиций на уровне EUR35 млрд, тогда как увеличение мощности украинской ГТС обошлось бы в разы дешевле, обеспечило бы большую надежность, и не было бы сопряжено с таким техногенным риском.

Он добавил, что «Южный поток» не отвечает декларируемым целям диверсификации маршрутов поставки газа, фактически являясь заменой украинской ГТС, а операционные расходы на его функционирование будут очень высокими, а высокая плата за транспортировку газа ляжет на плечи европейских потребителей.



«Проект «Южный поток» отвечает интересам Российской Федерации, компаниям-участникам и ряду европейских стран, через территорию которых он проходит, и которые его поддержали. В то же время проект противоречит интересам европейского сообщества в целом», - считает С.Дяченко.

Как отметил независимый эксперт Валентин Землянский, интеграция Украины в европейское ЭС и имплементация европейских законодательных норм вызвали негативную реакцию России и усложнили отношения между странами, однако ожидаемой поддержки от Энергетического сообщества в газовых переговорах с Россией Украина не получила.

«За последние два года мы не получили никакой поддержки относительно проведения переговоров о пересмотре цены на газ. Украина должна получить четкий ответ от Энергосообщества, являемся ли мы бедными родственниками, или полноправными членами, которые будет поддерживать Евросоюз во всех наших начинаниях, от имплементации нового европейского энергетического законодательства до реверсного использования украинской ГТС, если белорусский проект и проект «Южного потока» будет реализован», - сказал В.Землянский.

Как сообщалось, Минэнергоугля 23 ноября 2012 года и 28 февраля 2012 года обращалось с письмами в Энергетическое сообщество по поводу бездействия европейских чиновников в вопросе защиты интересов Украины как полноправного члена ЕС. Однако должной реакции со стороны Энергетического сообщества не последовало. Помимо того заявление еврокомиссара по энергетике Гюнтера Оттингера о решении вопроса финансирования модернизации ГТС Украины до июля 2012 года не было реализовано на практике.