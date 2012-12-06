Объединение «Соборная Украина» будет помогать соотечественникам, желающим вернуться на родину

Киев. 6 декабря. УНИАН. Создано Всеукраинское объединение «Соборная Украина» для помощи соотечественникам, желающим вернуться на родину.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН один из создателей Русской демократической республики (Перемышль, Россия), адвокат Евгений Архипов.

“Мы, безусловно, будем направлены на то, чтобы интегрироваться в украинское сообщество, мы будем направлены на то, чтобы интегрироваться с Киевом... Мы планируем наладить координацию со всеми регионами, которые исторически принадлежат Киеву”, - сказал Е.Архипов. Он отметил, что для себя принял решение поменять российское гражданство на украинское.

По словам Е.Архипова, новое объединение намерено осуществлять правозащитную деятельность. По его мнению, в России осуществляется дискриминация населения на тех территориях, которые «исторически принадлежат Украине».

Также «Соборная Украина» намерена осуществлять правозащитную деятельность в Беларуси и Польше.

«Мы видим, что право на суверенитет этих территорий очень серьезно нарушено, право человека на интеграцию с тем сообществом, которое ему близко по культуре, по убеждениям и с кем есть историческая связь, также нарушено. Мы видим здесь цивилизационный раздел», - подчеркнул Е.Архипов.

По его словам, «Соборная Украина» признает историческую, культурную, духовную, языковую и мировоззренческую преемственность современной Украины от Древней Руси, а также подчеркивает неразрывность единого исторического процесса на этнической территории Приднепровской и Западной Украины: изначально Княжеской эпохи, через Киевскую Русь, Галицко-Волынское княжество, Литовско-Русское государство, в течение казацко-гетманского периода до сегодняшнего дня.

Как сказал Е.Архипов, создание ВО «Соборная Украина» в 2012 году – «новая веха в национальном возрождении Руси-Украины и новая ступень в процессе национальной самоидентичности украинского народа как исконно русского народа, народа европейского, развивавшегося на протяжении веков одновременно с европейскими народами, в неразрывной связи с культурой и традициями Европы, духовными традициями Византии».

ВО «Соборная Украина» считает соборную Украину частью Европы, где человек, его права и свободы, принципы демократии являются высшей ценностью, а приоритетом является интеграция в Европейский Союз, заявил Е.Архипов.

По его мнению, современная Украина утратила более 70% этнических земель, что сказывается на ее экономической и политической стабильности. 2/3 утраченных украинских земель находятся на территории России, что позволяет России оказывать серьезное влияние на внутренние политические процессы Украины через призму притязаний на духовную реальность, культуру и традиции Киева, через так называемый «Русский мир», подчеркнул Е.Архипов.

В то же время, по его словам, поднимать вопрос возвращения территорий -утопия.

«Мы считаем, что у людей должно быть право на возвращение на свою историческую родину. Вот если те, кто живет, скажем, на Урале или в Приморье, вернутся на историческую родину, у них должно это право быть. У кого нет такой возможности, мы готовы защищать и содействовать национальному возрождению», - сказал Е.Архипов.