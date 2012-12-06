За последний год 21% украинцев приобретали нелегальные табачные изделия – исследование

Киев. 6 декабря. УНИАН. За последний год 21% украинцев приобретали нелегальные табачные изделия. Таковы результаты обнародованного сегодня на пресс-конференции в УНИАН социологического исследования, проведенного Бюро социологического анализа по заказу Украинской торгово-промышленной конфедерации.

По информации президента Украинской торгово-промышленной конфедерации Владимира Демчака, речь идет как о контрабандной, так и о контрафактной продукции.

По словам эксперта Бюро социологического анализа Веры Корсак, из опрошенных респондентов 49% заявили, что курят, а в семьях 73% респондентов есть курильщик. Также более 62% опрошенных употребляют алкоголь, 63% живут в семьях, где как минимум один человек употребляет алкоголь.

При этом 59,6% опрошенных заявили, что совсем не поддерживают или скорее не поддерживают планируемое повышение цен на табачные изделия и алкоголь в связи с повышением налога на подакцизные товары, 38,7% поддерживают или скорее поддерживают такое повышение цен.

50,6% опрошенных полностью или частично согласны с утверждением, что увеличение налогов на табачные и алкогольные изделия является эффективным способом наполнения бюджета, в то время как с этим утверждением не согласны или частично не согласны 47,5% опрошенных. В то же время около 47% опрошенных поддерживают или частично поддерживают планируемое с начала следующего года повышение цен на табачные изделия и алкоголь, 48% - на поддерживают или частично не поддерживают подобные меры.

В целом для 66,4% опрошенных табачные изделия не являются или частично не являются весомой статьей расходов семейного бюджета, для трети опрошенных (31,9%) затраты на сигареты являются значимой или частично значимой статьей расходов. Для большинства опрошенных затраты на алкоголь не являются значимой статьей расходов и только 3% респондентов тратят на алкоголь ощутимую для семьи сумму денег.

В целом, по словам В.Демчака, основной целью повышения налогов на подакцизные товары является наполнение бюджета. В то же время, отметил он, в случае повышения цен на данную группу товаров, скорее всего, увеличится сегмент теневого рынка. Он также опроверг обвинения противников курения и алкоголя в адрес производителей этих товаров, отметив, что государство должно заботиться о здоровом способе жизни его граждан, в то время как задача любого производителя - "в удовлетворении спроса потребителей".

По информации В.Корсак, опрос Бюро социологического анализа проводился по заказу Украинской торгово-промышленной конфедерации, его целевой аудиторией было взрослое городское население Украины в возрасте от 18 лет, объем выборки составил 800 человек, опрос проводился в телефонном режиме.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров c ноября 2012 года увеличил минимальную розничную цену на коньяк на 17-20% - до 38,9-49,4 грн за 0,5 л; минимальная розничная цена на водку будет повышена в два этапа: с ноября 2012 года - на 9,2%, до 28,5 грн за 0,5 л, с 1 марта 2013 г. - еще на 5,6%, до 30,1 грн за 0,5 л.

Согласно постановлению Кабмина, оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) увеличится до 28 февраля до 96,18 грн за литр 100% спирта с нынешних 88,5 грн, а с 1 марта — до 101,6 грн за литр. Розничная цена повышается с ноября до 142,5 грн за литр 100% спирта со 130,5 грн, а с марта - до 150,5 грн за литр.