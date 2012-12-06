Опыт референдумов. Создание ВО «Соборная Украина»: от деклараций к действию.

В Украине создано ВО «Соборная Украина» для помощи украинцам, которые хотят вернуться на проживание на родину. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил один из создателей Русской Демократической Республики (Перемышль, Россия), представитель ВО «Соборная Украина», адвокат и правозащитник Евгений Архипов.

“Мы безусловно будем направлены на то, чтобы интегрироваться в украинское сообщество, мы будем направлены на то, чтобы интегрироваться с Киевом... Мы планируем наладить координацию со всеми регионами, которые исторически принадлежат Киеву”, - сказал Е.Архипов.

Он также отметил, что для себя принял решение о смене российского гражданства на украинское.

Создатель Русской Демократической Республики заявил, что в России осуществляется дискриминация населения на тех территориях, которые, по его мнению, исторически принадлежат Украине. При этом ВО «Соборная Украина» намерена осуществлять правозащитную деятельность на тех территориях, которые, по их мнению, должны войти в Соборную Украину, в частности, в Украине, а также в Белоруссии и Польше.

“Мы видим, что право на суверенитет этих территорий очень серьезно нарушено, право человека на интеграцию с тем сообществом, которое ему близко по культуре, по убеждениям и с кем есть историческая связь также нарушено. Мы видим здесь цивилизационный раздел”, - отметил Е. Архипов.

«ВО «Соборная Украина» признает историческую, культурную, духовную, языковую и мировоззренческую преемственность современной Украины от древней Руси. Также «Соборная Украина» подчеркивает неразрывность единого исторического процесса на этнической территории Приднепровской и Западной Украины: изначально княжеской эпохи, через Киевскую Русь, Галицко-Волынское княжество, Литовско-русское государство, в течение казацко-гетманского периода до сегодняшнего дня»- акцентировал Евгений Архипов.

По словам правозащитника , особую роль в формировании идеи и концепции ВО «Соборная Украина» играет Брестский мирный договор 1918 года. «Создание ВО «Соборная Украина» в 2012 году - новая веха в национальном возрождении Руси-Украины и новая ступень в процессе национальной самоидентичности украинского народа как исконно русского народа, народа европейского, развивавшегося на протяжении веков одновременно с европейскими народами, в неразрывной связи с культурой и традициями Европы, духовными традициями Византии” - подчеркнул Архипов.

ВО «Соборная Украина» считает Соборную Украину частью Европы, где человек, его права и свободы, принципы демократии являются высшей ценностью, приоритетом является интеграция в Европейский Союз.

По мнению Евгения Архипова, в настоящее время современная Украина утратила более 70% этнических земель, что сказывается на экономической и политической стабильности Украины. Только 2/3 утраченных украинских земель находятся на территории России, что позволяет России оказывать серьезное влияние на внутренние политические процессы Украины через призму притязаний на духовную реальность, культуру и традиции Киева, через так называемый «русский мир».

В то же время, по словам Е. Архипова ставить вопрос о возвращении территорий — это утопия.

“Мы считаем, что у людей должно быть право на возвращение на свою историческую родину. Вот если те, кто живет, скажем, на Урале или в Приморье вернуться на историческую родину, у них должно это право быть. У кого нет такой возможности - мы готовы защищать и содействовать национальному возрождению”, - заявил Евгений Архипов.

Адвокат и правозащитник Евгений Архипов также заявил: "Мы хотели бы провести общенациональный референдум, слава Богу, у вас этот закон принят, мы им воспользуемся… Мы планируем проведение референдумов и в других частях Соборной Украины – это Слобожанщина, на Кубани, Ставропольщине, Берестейщине, Холмщине, в Червонной Руси".

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