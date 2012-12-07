Крымские татары заявляют об опасности возникновения в АРК противостояния в связи с погромом «поляны протеста»

Киев. 7 декабря. УНИАН. Представители общественной организации "Себат" заявляют об опасности возникновения в Крыму межэтнического противостояния в связи с недавними погромом «поляны протеста» крымских татар в поселке Молодежное (Симферопольский район).

Об этом представители правления организации "Себат" Сейдамет Гемеджи и Фазил Ибраимов заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Инцидент, произошедший в поселке Молодежное, и заявления деструктивных политиков являются ничем иным, как политической провокацией, направленной против всей президентской команды, реализующей в Автономной Республике Крым инициативы Президента Украины по установлению политической, экономической и социальной стабильности", - сказал С.Гемеджи.

По его словам, деструктивные политические силы, в частности, партия "Русское единство", представители которой принимали участие в погроме, хотят вновь "ввергнуть Крым в пучину межнационального противостояния и тем самым разрушить стабильность".

С.Гемеджи сообщил, что организация обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу, Министерству внутренних дел, Службе безопасности и Генеральной прокуратуре с письмом, в котором требует вмешаться в ситуацию с целью обеспечения защиты прав крымских татар на землю.

"Участники «полян протеста» и правление организации "Себат" призывают высшее руководство и органы власти Украины, правоохранительно-надзорные органы исполнить свой долг и применить конституционные полномочия, чтобы не допустить ситуации, когда народ будет вынужден силовым путем защищать свои конституционные и гражданские права от провокаторов, открыто и демонстративно попирающих законы Украины", - уточнил он.

По словам С.Гемеджи, в настоящее время участники всех «поляны протеста» объявили мобилизационную готовность. "На «полянах протеста», в том числе и на массиве поселка Мирный, который представитель партии "Русское единство" публично обещал вынести на вилах, установлено круглосуточное дежурство, организованы мобильные бригады, которые в течение первого часа любого спровоцированного инцидента обеспечат подвоз на «поляны протеста» Симферополя до 500 человек, а потом будет объявлен созыв всех участников «полян протеста». На самих массивах подготовлены средства самообороны — камни, палки, подручные строительно-монтажные инструменты", - заявил С.Гемеджи.

Организация "Себат" также требует от властей для предупреждения провокаций и массовых столкновений на «полянах протеста» направить туда усиленные наряды милиции для круглосуточной охраны общественного порядка на срок не менее двух недель.

В свою очередь Ф.Ибраимов добавил, что последствия возможных провокаций против крымских татар могут быть непредсказуемы. "Мы приехали в Киев, чтобы предупредить общественность и высшую власть Украины о том, что последствия могут быть непредсказуемы по масштабам, потому что на этих «полянах протеста» находится более 15 тысяч граждан, которые нуждаются в земле", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 декабря группа неизвестных при содействии подразделений спецподразделения милиции "Беркут" предприняла попытку сноса построек на «поляне протеста» в поселке Молодежное неподалеку от Симферополя.

Позже о своей причастности к этой акции заявили представители партии "Русское единство".

Крымские татары называют «полянами протеста» территории, где они самовольно заняли землю и построили «домики», застолбив таким образом участок.

По оценкам Республиканского комитета по земельным ресурсам, общая площадь самовольно занятой земли в Крыму составляет более 3 тысяч гектаров. Землю захватывают не только крымские татары, но и славяне.

Кроме того, 1 декабря Меджлис крымских татар заявил о нападении неизвестными на охранника территории будущего строительства Соборной мечети в Симферополе.