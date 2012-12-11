Украина попала под мониторинг резолюций ООН по правам человека и героизации нацизма

10 декабря 2012 года по инициативе Всеукраинского правозащитного движения «Украина без нацизма» совместно с Дипломатической академией при МИД Украины в зале заседаний Ученого совета Украины состоялось заседание круглого стола "Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по случаю Международного дня прав человека - основы мира без нацизма".

Результатом круглого стола стало объявление дополнительного мониторинга Украины в течение 2013 года по выполнению положений основных резолюций ООН в сфере противодействия различного рода экстремизму.

Резолюция "Героизация нацизма: недопустимости определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" была принята на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН 26 ноября 2012 в Нью-Йорке. Украина воздержалась при голосовании за резолюцию и, комментируя это решение, МИД Украины заявил, что выступает против героизации нацизма, но придерживается более взвешенного подхода к рассмотрению таких деликатных вопросов в ООН. При этом в МИД акцентировали, что украинское государство однозначно выступает против попыток героизации и проявлений нацизма в современном мире.

Участники круглого стола отметили, что мониторинг - 2013 нацелен всесторонне исследовать предмет резолюции ООН в Украине и годовой отчет по результатам мониторинга будет направлен Верховному комиссару ООН по правам человека 10 декабря 2013 года.

Также, в апреле 2013 г. выйдет «Белая книга неонацизма», содержащая обзор фактов проявлений неонацизма в Украине за 2012 год.

В ходе круглого стола состоялось обсуждение программы и плана действий антифашистской коалиции Украины. Календарь отображает основные даты практических мероприятий на 2013 год. Выпуск календаря намечено на 18 декабря 2012 г. - День освобождения первого населенного пункта Украины от фашистских захватчиков в 1942 году (село Пивнивка Меловского района Луганской обл.). Календарь будет направлен руководству страны, профильным министрам, всем губернаторам, председателям облсоветов и областных городов с предложением отмечать международные мероприятия в своих регионах.

На фото (слева направо): председатель правления ВПД «Украина без нацизма », член президиума МПД "Мир без нацизма" Андрей Гаджаман, Член правления МПД « Мир без нацизма », координатор антифашистской коалиции Украины Станислав Стукальский, президент ВПД « Украина без нацизма», первый Президент Украины Леонид Кравчук.

National Human Rights Movement «Ukraine Without Nazism»

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