На свое пятилетие High-Tech Bridge приоткрывает завесу тайны ImmuniWeb®

Швейцарская компания High-Tech Bridge, европейский лидер в области информационной безопасности и тестов на проникновение, согласно исследованию рынка проведенного Frost & Sullivan в 2012 году, празднует свой пятый день рождения 12 декабря 2012 года. В этот же день компания наконец приоткрыла завесу тайны своего нового инновационного продукта ImmuniWeb®, который, по словам разработчиков, должен значительно изменить рынок тестирования безопасности компьютерных систем.





Илья Колошенко, генеральный директор High-Tech Bridge, дает краткие комментарии: "Наш пятый год стабильного роста и развития показывает, что мы находимся на правильном пути и движемся в верном направлении. Сегодня мы, наконец, приоткрываем занавес секретности нашего нового продукта - ImmuniWeb®, который разрабатывался с учетом всех сложностей среднего и малого бизнеса на рынке ИТ безопасности, таких как высокая цена и сложные административно-правовые вопросы.

Продукт призван эффективно решить все эти сложности. В его разработку наша компания вложила несколько миллионов долларов и почти 3 года времени. Официальные продажи ImmuniWeb® Beta начнутся 15-го января 2013 года. Первыми покупателями будут только частные и юридические лица зарегистрированные в Швейцарии, а так же обладатели инвайтов из любой страны мира. Это позволит нам сначала «обкатать» продукт на нашем домашнем рынке перед выходом на очень непростой мировой рынок, где он вскоре будет доступен без каких-либо ограничений. Мы уже зарегистрировали торговые марки в 36 самых развитых странах мира. Пока, это все, что я могу сказать про ImmuniWeb®. Оставайтесь с нами и следите за новостями".



Напомним, что уже около полугода аудитория ожидала выход нового продукта, но до сегодняшнего дня даже его имя держалось в тайне. Функционал продукта будет полностью озвучен в ближайшие несколько недель.



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