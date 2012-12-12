Правозащитники 26 стран мира обратились к народным депутатам новой Верховной Рады Украины



Обращение к народным депутатам Украины



12 декабря 2012 начала работу Верховная Рада Украины VII созыва в которой, впервые за годы независимой Украины, присутствуют представители радикально-националистических и екстримистски настроенных сил. Этот факт вызывает глубокую обеспокоенность не только в Украине, но и во всем цивилизованном мире.



Под угрозой огромное достижение независимой и демократической Украины - национальная толерантность, которая является гарантией отсутствия конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве.

Важно, не допустить в парламенте VII созыва пропаганды и проявлений экстремизма, ксенофобии и неонацизма. Ведь история однозначно свидетельствует, что первой жертвой нацизма становились полноценные институты представительной демократии - парламенты.

Сегодня эти институты нередко недопустимо используются, как инструменты легитимации и легитимизации в той или иной степени различных проявлений нацизма, принимаются решения по ревизии и фальсификации истории, принимаются политические решения, которые облегчают возникновение и развитие ростков нацизма в новых, видоизмененных формах.

Законодательство не должно оставлять промежутков для попустительства нацизму и для апологии его союзников.

Международный правозащитное движение "Мир без нацизма" в Украине обращается к новоизбранному парламенту с призывом противодействовать любым проявлениям неонацизма и сформировать инициативную группу депутататов по этим вопросам.



Призываем украинских парламентариев стать авангардом борьбы с нацизмом, формировать правовые основы, которые сделают невозможным развитие нацизма, используя его в правовом государстве, а демократические права и свободы - в собственных целях. Международные институты межпарламентского сотрудничества должны стать не только школой распространения опыта борьбы с нацизмом, но и действующими штабами борьбы с нацизмом, вывести координацию и сотрудничество на новый уровень, адекватный сегодняшним вызовам и угрозам.

"Сегодня, обращаясь к депутатам Верховной Рады Украины нового созыва, призываем начать процесс создания депутатского клуба" Мир без нацизма ". Сформированый клуб объединит свои усилия с антифашистской коалицией Украины и депутатами, сенаторами, конгрессменами из 26 стран мира, которые поддерживают международный правозащитное движение "Мир без нацизма" ", - подчеркнул Станислав Стукальский, Член правления Международного правозащитного движения" Мир без нацизма "(штаб квартира Страсбург, Франция), Председатель Антифашистской коалиции Украины.

Представительство Международного правозащитного движения "Мир без нацизма" в Украине



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