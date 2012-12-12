Первый Омбудсман Украины Н.Карпачева из Пекина: Свободный Интернет - базовое право человека

12 декабря 2012 начал свою работу пятая Пекинский форум по правам человека «Наука и технологии, окружающей среды и права человека». В его работе принимают участие более двухсот представителей тридцати стран мира.

По приглашению президента Китайской союза исследования прав человека Ло Хаоцай в открытии Форума приняла участие и выступила с докладом член правления Европейского института омбудсмана, член Международного правозащитного движения «Мир без нацизма», первый Омбудсман Украины Нина Карпачева.

В своем выступлении она акцентировала внимание на существующих проблемах в сфере Интернета. В частности, она подчеркнула необходимость обеспечить право на свободный доступ к Интернету каждому человеку, как базового права.

Кроме того, Н. Карпачева призвала поддержать Первую в мире международную конференцию блоггеров "Мир без нацизма" в Страсбурге 2013 посвященное вопросу недопущения проявлений неонацизма в интернете.

Украина, несмотря стремительные темпы роста количества пользователей Интернета (до 15% ежегодно), по показателям "интегрированности мировой компьютерной сети в жизнь украинской" относится к странам с низким уровнем. Главной преградой на этом пути является бедность большинства населения. Две трети населения планеты доступа в Интернет нет. Даже в развитых странах Европы из-за бедности Интернет ограничен для ста миллионов человек. А каждый четвертый европеец никогда не пользовался Интернетом.

Первый Омбудсман Украины также остановилась на угрозах, которые несет использование Интернета в целях террористических действий, как средства ведения информационной войны, киберпреступности, пропаганды насилия, ксенофобии, порнографии, деформирующие человеческую психику, особенно у детей.

Для решения этих и других современных вызовов в сфере Интернета Нина Карпачева призвала мировое сообщество поддержать инициативу о создании международного органа под эгидой ООН для формирования международной правовой системы регулирования отношений в мировом киберпространстве.



«При этом важно понимать, что Интернет не должен быть самоцелью для общества, а лишь средством для развития человеческой личности. Право человека на развитие должно быть базовым критерием для оценки степени реализации всех ее других прав и свобод, в частности, свободы слова и доступа к информации. Ведь то, что разрушает человека, не может вважаться свободой, ради которой отстаивается право на свободный Интернет »- отметила она.

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