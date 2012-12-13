«Параллель» в этом году инвестировала в развитие дополнительных сервисов более 5 млн. грн.

Компания «Параллель», в 2012 году вложила более 5 млн. гривен в развитие дополнительных сервисов, не считая затраты на открытие и оснащение мини-маркетов. В портфель дополнительных сервисов компании сегодня входят: мини-маркеты, кафе, пиццерия, автомоечные комплексы, оборудование для ухода за автомобилем (в частности, подкачка шин, пылесосы), и бытовой комплекс.

К внушительному списку дополнительных сервисов для клиентов сети под ТМ «Параллель» теперь прибавилась новая услуга – диагностика автомобиля. В декабре компания запустила пилотный проект, в рамках которого экспресс-тестирование систем автомобиля любой марки станет возможным непосредственно на АЗК под ТМ «Параллель».

Оборудование немецкой фирмы BOSCH, которое всего пару месяцев назад было представлено на франкфуртской выставке в качестве новинки, сегодня уже готово к использованию в сети «Параллель». Оно уникально по глубине тестирования и универсальности использования. «С помощью этого оборудования всего за несколько минут можно проверить практически все системы автомобиля, от датчика двигателя до систем безопасности. Автомобилист сможет оперативно получить достоверный диагноз своего железного «пациента» непосредственно на наших АЗК», - отметила генеральный директор компании «Параллель» Елена Хилиенко.

Диагностические комплексы включают в себя компьютерную базу данных, позволяющую определить источник проблем практически на любой модели легковых и грузовых автомобилей любого производителя.

Сотрудники компании «Параллель» прошли специальный курс обучения и получили сертификаты от производителя данной техники, подтверждающие их компетентность в работе с диагностирующим оборудованием BOSCH.

В первое время оборудование будет использоваться как дополнительный инструмент мобильной лаборатории, что значительно расширит возможности работы компании с обращениями клиентов. Партнеры нефтетрейдера и корпоративные клиенты смогут получить услугу по диагностике техники своего автопарка в качестве бонуса.

В дальнейшем компания намерена развивать это направление, проект предусматривает установку пунктов экспресс-диагностики непосредственно на автозаправочных комплексах под ТМ «Параллель».

«Параллель» продолжает следовать своим принципам обеспечения высокого качества топлива и услуг для клиентов. Это подтверждают и западные партнеры компании из АО «Орлен Летува», посетившие с визитом «Параллель»:

«Я приятно удивлен сервисом на автозаправочном комплексе «Параллель», эта заправка выглядит отлично. Компания движется в правильном направлении, профессионально и достойно представляет топливо производства «Орлен- Летува». В будущем мы планируем не только продолжить, но и расширить наше сотрудничество», - отметил Томаш Буковски, заместитель генерального директора по коммерции АО «Орлен Летува» (Польша).