Владелец ТМ «Губернатор Камчатки» просит Генпрокуратуру проверить законность задержания фуры с икрой на Ивано-Франковском таможенном терминале

Киев. 13 декабря. УНИАН. Владелец торговой марки «Губернатор Камчатки» и «IKRA.UA» Константин Комиссаров просит Генеральную прокуратуру провести прокурорскую проверку факта задержания на Ивано-Франковском таможенном терминале фуры с партией красной икры. Об этом он заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам К.Комиссарова, коллизия заключается в том, что фура находится на таможенном терминале с ноября 2011 года, срок годности продукта истек в августе 2012 года, при этом владелец продукта не имеет возможности ни утилизировать продукт, ни отправить его непосредственно производителю. «Фура лососевой икры прибыла на Ивано-Франковский терминал 7 ноября 2011 года. На момент прибытия продукт прошел идентификационный осмотр, что подтверждают все имеющиеся документы – включая вывод СЭС, и ветеринарных служб. Все службы нами были пройдены, причем без замечаний и возражений. Однако уже через две недели после прибытия фуры - 25 ноября 2011 года - Служба безопасности Украины в обход норм закона инициировала повторный, незаконный, осмотр, руководствуясь актом о пересортице товара», - сказал К.Комиссаров.

По его словам, отбор икры на повторный осмотр был проведен сотрудниками СБУ, а не сотрудниками СЭС по представлению Главного санитарного врача Украины.

«Повторный вывод относительно качества продукта был негативный и мотивирован нормами ГОСТа для красной икры от 1972 года, который запрещает присутствие в продукте добавки Е211 (бензоат натрия) и ограничивает максимальную суммарную дозу консерванта в размере 1000 мг\кг. Однако документы СЭС Украины утверждают, что эта добавка допустима и разрешена, а максимальная доза консерванта установлена на уровне 2000 мг\кг. Более того, икра произведена по ГОСТу 18173 от 2004 года, к которому Украина также присоединилась, но все еще не ратифицировала его», - рассказал К.Комиссаров.

По словам предпринимателя, дело находится на стадии судебных разбирательств, однако прокурорская проверка по факту так и не проводилась. «Создается впечатление, что все это сделано по чьему-то «заказу», и потому мы просим общественность обратить внимание на проблему, а Генеральную прокуратуру – срочно провести прокурорскую проверку с привлечением СМИ и общественности», - подчеркнул К.Комиссаров.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 компания «Камчатская губерния» (г. Киев) просила украинские розничные сети не применять в отношении нее штрафные санкции, поскольку срыв предновогодних поставок икры ТМ «Губернатор Камчатки» произошел не по вине компании.