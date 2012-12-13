Киев. 13 декабря. УНИАН. Эксперты обеспокоены тенденцией роста случаев ксенофобии в социальных сетях.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко и научный директор Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии (IHRPEX) Сергей Литвинов по результатам исследования "Выборы в Верховную Раду Украины и ксенофобские настроения в социальных сетях".

"Распространяется информация не только относительно национальных меньшинств, но местами и против Украины, украинцев, украинских традиций. Нетерпимость процветает во всех сферах, и является доминирующей силой в социальных сетях. И это может иметь серьезные влияния", - сказал К.Бондаренко.

В свою очередь, С.Литвинов уточнил, что, по результатам исследования, которое проводилось с 28 сентября по 12 ноября, в социальных сетях больше всего распространены случаи национальной (53,3%), расовой (22%), религиозной (12%) нетерпимости, нацистской пропаганды (8,7%) и региональной нетерпимости (4%).

"Случаи региональной нетерпимости появились во время выборов. Как только выборы закончились, эти посты исчезли. То есть, регионализм - это исключительно политическое явление, присущее политической агитации во время выборов", - считает он.

По словам эксперта, объектами национальной нетерпимости чаще всего являются русские (61,4%), особенно те, которые проживают в Украине, и евреи. "Есть случаи и антиукраинских демотиваторов, но группы, в которых они размещаются, - очень маленькие и маргинальные даже в сети", - уточнил С.Литвинов.

"Надо думать, как этому нужно противодействовать, чтобы это не превратилось в фактор, влияющий на сознание молодых людей. У нас нет сегодня единого рецепта, как с этим бороться. Простыми запретами ничего нельзя сделать. Нужна широкая общественная дискуссия, общественная дискуссия с максимальным привлечением людей. Чем больше развиваются информационные технологии, тем больше возникают вопросы "информационной экологии", - резюмировал К.Бондаренко.

Справка УНИАН. Институт украинской политики и Институт прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии (IHRPEX) проводили совместное исследование "Выборы в Верховную Раду Украины и ксенофобские настроения в социальных сетях" с 28 сентября по 12 ноября. Предметом исследования стали группы в социальных сетях "Вконтакте" и Facebook. Во время исследования было зафиксировано 150 постов с выразительными признаками ксенофобской установки или нетерпимости. Посты, которые пропагандируют ксенофобию и нетерпимость, за полтора месяца собрали в целом почти 11 500 "лайков".

Институт прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии основан народным депутатом Александром Фельдманом осенью 2010 года. Это учреждение имеет представительства в Бельгии, Франции, Германии, Израиле и США.