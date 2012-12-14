Иностранные газовые трейдеры заинтересованы во вхождении на газовый рынок Украины, - эксперты

Либерализация газового рынка, появление реальных альтернативных источников закупки газа и сокращение потребления российского газа серьезно усиливают позиции НАК "Нафтогаз Украины" с ОАО "Газпром" на продолжающихся переговорах о возможном пересмотре газовых контрактов 2009 года, считают украинские эксперты.



"В связи с принятием нового законодательства о рынке газа в Украине и вступлением в Энергетическое сообщество подготовлены предпосылки к появлению на украинском газовом рынке западных компаний. Минимизация потребления российского газа Украиной лишь ускоряет этот процесс", – отметил независимый эксперт Владимир Сапрыкин.

Он напомнил, что уже сегодня Украина напрямую сотрудничает с немецкой компанией RWE в части реверсных поставок газа при посредничестве Польши, а на прошлой неделе Deutsche Bank выделил финансирование для реконструкции компрессорной станции.



"Проводимая на протяжении последних лет в Украине реформа изменит не только принципы функционирования внутреннего газового рынка, но и окажет влияние на переговоры о цене и условиях поставки российского газа", – считает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.



По его мнению, динамика переговорного процесса с "Газпромом" свидетельствует о реальной озабоченности российского монополиста, неуступчивость которого может стоить потери части украинского газового рынка.



"Очень похоже, что последнее оживление в украино-российских взаимоотношениях в газовой сфере, была спровоцирована именно изменением позиции ЕС относительно Украины. Кремль явственно ощутил возможность потери украинского рынка "Газпромом", как за счет снижения доли российского монополиста на украинском рынке, так и в связи с довольно высокой степенью заинтересованности европейских нефтегазовых компаний в либерализированном газовом рынке Украины", – придерживается такой же позиции независимый эксперт Валентин Землянский.



Он пояснил, что с учетом нового украинского законодательства ожидаемым будет появление немецких компаний на украинском газовом рынке уже в самое ближайшее время, причем, речь может идти не только о поставках газа в реверсном режиме, но и прямых поставках газа и его более дешевом транзите через украинскую ГТС с российских месторождений, где немецкие компании занимаются добычей газа совместно с "Газпромом".



Д.Марунич также подчеркнул, что в рамках членства Украины в Европейском энергосообществе равный доступ к украинским трубопроводам получат потенциальные транзитеры, что, в свою очередь, открывает перспективы по переносу точки сдачи российского газа с восточной на западную границу Украины.



В.Сапрыкин добавил, что в следующем году планируется осуществлять поставки газа через Венгрию, а также, возможно, через Словакию, и в результате такой реверс может достичь 10 млрд. куб. м в год. "И это без учета строительства LNG-терминала в Украине, что также значительно расширит круг партнеров в газовой сфере", – подчеркнул эксперт.



По оценкам Д.Марунича, закупки газа на спотовых площадках Восточной Европы могут снизить его цену на $100 на 1000 куб. м.



Он также добавил, что Украина, располагающая крупнейшим комплексом ПХГ в Европе, имеет хорошие шансы стать центром одной из 20 наднациональных зон, которые предполагает создать ЕС в рамках реализации положений "третьего энергопакета".



"Актуальным для распространения конкуренции является создание в Украине виртуальной площадки, так называемого газового хаба, для реализации электронных технологий торговли природным газом", – считает заместитель председателя Экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский. В то же время он указал, что настоящий либерализированный газовый рынок в Украине сможет функционировать только после ликвидации ценовых диспропорций.