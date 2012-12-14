Эксперты призывают Украину использовать председательство в ОБСЕ для позитивных изменений в сфере соблюдения прав человека

Киев. 14 декабря. УНИАН. Представители профильных общественных организаций призывают Украину использовать председательство в ОБСЕ для позитивных изменений в сфере соблюдения прав человека.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Участники пресс-конференции напомнили, что в сентябре этого года представители ряда неправительственных организаций Украины и других государств - участников ОБСЕ создали коалицию неправительственных организаций по председательству Украины в ОБСЕ. Ее целью является усиление роли гражданского общества во всех процессах ОБСЕ и оказание содействия Украине как стране-председателю в ее усилиях по развитию и повышению эффективности этой организации, а также улучшению выполнения обязательств ОБСЕ в сфере человеческого измерения всеми государствами-участниками.

Представители организаций, которые вошли в состав коалиции, передали свои рекомендации участникам 19-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоялось в начале декабря в Дублине.

Отдельная часть документа касается будущего председательства Украины. В частности, Украине советуют прекратить политически мотивированные преследования, принять закон о свободе мирных собраний, какой отвечал бы международным стандартам, создать независимый орган для расследования пыток и внести изменения в законодательство для обеспечения независимости судов.

Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины Ростислав Томенчук по итогам заседания в Дублине отметил, что уже второй год подряд Совет министров ОБСЕ не может принять ни одного решения по так называемому «человеческому» измерению, то есть в сфере вопросов ОБСЕ, касающихся защиты прав человека.

По его словам, несмотря на то, что предшественник Украины в председательстве в ОБСЕ Ирландия выбрала лишь один приоритет в данной отрасли – свободу СМИ в Интернете, консенсус все равно так и не был достигнут.

Р.Томенчук отметил, что Украина предварительно планирует предложить для обсуждения во время своего председательства около пяти тем в этой сфере, и рассчитывает на то, что хотя бы по одной из них будет принято решение.

Эксперты еще раз призвали Украину на собственном примере продемонстрировать преданность обязательствам ОБСЕ. Особое ударение они делают на соблюдении именно прав человека.

«Здесь Украине будет особенно сложно, ведь права человека пока не являются приоритетом нашего государства», – сказала председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчик.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году будет председательствовать в ОБСЕ. 6 декабря на пленарной сессии 19-го заседания Совета министров ОБСЕ в Дублине (Ирландия) министр иностранных дел Украины Константин Грищенко очертил ключевые приоритеты председательства в этой организации, среди которых особо отметил урегулирование длительных конфликтов, укрепление мер доверия и безопасности на просторах ОБСЕ, использование потенциала организации в обеспечении энергетической безопасности, содействие экономическому развитию, в том числе развитию новых торговых и транспортных коридоров.

Украина намерена инициировать новый диалог в рамках ОБСЕ относительно новых принципов будущего режима контроля над обычными вооруженными силами в Европе, который учитывал бы интересы безопасности всех стран - участниц ОБСЕ, независимо от их принадлежности к каким-либо политико-военным группировкам.

К.Грищенко сообщил, что Украина будет уделять значительное внимание консолидации усилий ОБСЕ в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, такими как терроризм, торговля людьми и наркотическими средствами, киберпреступность, организованная трансграничная преступность. Среди приоритетов председательства Украины в ОБСЕ значительное место будут занимать вопросы человеческого измерения, в частности, защита фундаментальных прав и свобод человека в странах ОБСЕ. Министр также поддержал необходимость более широкого привлечения гражданского общества для достижения целей организации.