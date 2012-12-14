Киев. 14 декабря. УНИАН. Ученые заверяют, что чтение и культура являются определяющими для экономики и политики государства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал доктор культурологии, методолог, президент Украинского педагогического клуба, сопредседатель Киевского дискуссионного клуба дилетантов, основатель проекта «Foundation for future» Владимир Никитин, информируя о результатах первого дня международной научно-практической конференции «За книгой», которая вчера началась в Киеве.

«Большинство считает очень важным то, что будет происходить в политике, экономике, но это только течение, но сам характер этого течения времени определяет рельеф дна. Это, как правило, остается вне поля зрения. То, что происходит сегодня с чтением и культурой, как раз принадлежит к тому, что определяет и экономику, и политику», - утверждает В.Никитин.

По его словам, на сегодняшний день происходит процесс вытеснения мира «буквы и смысла» миром «цифры и значения», и такая переходная эпоха является архиважной.

«Становится понятно, что цивилизация текста заканчивает свое доминирование и рождается совершенно еще не определенная и только замеченная отдельными точками цивилизация медиа – переход от цивилизации знаний к цивилизации информации. Этот период, когда теряется стабильность, определенность, очень цивилизационно опасный. Потому что могут вернуться «темные» века, из которых придется выбираться очень долго», - отметил В.Никитин.

По его словам, очевидно, что все меньше людей в состоянии подготовить и прочитать сложный текст. «Сложные тексты из нашей жизни уходят. И нужно понять, что произойдет, если это действительно исчезнет – чтение и подготовка сложных текстов, когда сложные мысли и размышления будут отсутствовать в жизни. Нужно понять, сможет ли страна быть управляемой, быть независимой, если нет людей, которые продуцируют и читают сложные тексты», - подчеркнул учёный, обратив внимание, что именно эта проблема стоит в центре внимания специалистов, собравшихся на конференцию в Киеве.

Он убежден, что обществу сейчас, пока продолжается переходный период, крайне нужно решить, что сохранить из существующей литературы, а что «захоронить», что нужно сделать с системой образования и подготовкой специалистов.

В свою очередь журналист, публицист, руководитель информационно-аналитического отдела Движения «Украинский выбор» Елена Маркосян отметила, что обсуждение такой темы возникло благодаря «низовой инициативе», то есть от простых людей.

«Люди не утратили желание и интерес к чтению. Но это стало на сегодняшний день несерьезным проведением времени для большинства. Чтение утратило свою элитарность. Сам процесс мышления, чтения, беседы, дискуссии потерял социальный статус. Власть на сегодняшний день не может вести дискуссии, потому что она ничего не читает сейчас, кроме документов. И она ничего не издает, кроме распоряжений. Наполнить нашу жизнь содержанием может лишь человек, который читает и думает», - заявила Е.Маркосян.

Она отметила, что сегодня люди живут в большом потоке информационного «шума», когда информационно выносится грубость, драки, глупость. «Наполнить этот «шум» содержанием будущего, предоставить этому будущему направление – это ответственность элиты. Я очень рада, что в Украине этот разговор ведется», - сказала Е.Маркосян.

По словам В.Никитина, все разговоры о самостоятельности Украины, ее путях развития – они бессмыслены, если не будет думающих людей, которые понимают, что в действительности происходит в мире, какие «тектонические сдвиги» происходят.

Как сообщалось, организаторами конференции «За книгой» выступили международный проект «Foundation for future» (FFF) и Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор».

Конференция проводится в рамках проекта «Образование - задачи общества, а не государства» и продолжает цикл «За ...», открытый в 2011 году темой «За экономикой». К участию приглашены ведущие специалисты из Украины, России, Казахстана, Латвии.