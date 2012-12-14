Благодаря либерализации газового рынка в Украине снизится цена на газ



Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин считает, что в Украине созданы все условия для дальнейшей либерализации газового рынка и снижении цены на импортный газ. «Работу по модернизации газового рынка мы начали 2 года назад. За это время по заданию Правительства мы подготовили целый ряд изменений на законодательном уровне, провели целый ряд мероприятий по реформированию Компании».

По словам Председателя НАК, после принятия Закона «Об основах функционирования рынка газа Украины» он был существенно доработан и отвечает всем требованиям ведения бизнеса на газовом рынке Европы. «Мы внесли в Закон о рынке газа несколько изменений. Их было 3 в 11-м году, 3 изменения в 12-м году, был целый ряд поручений Правительства, и именно эта совместная работа позволила сегодня рынок сделать прозрачней».

Евгений Бакулин отметил, что ранее «Нафтогаз Украины» занимал монопольное положение на рынке и, соответственно, поставки импортного газа производились из одного источника. «Мы знаем, что на рынок газа заходил один поставщик – «Газпром», весь газ реализовал НАК «Нафтогаз Украины» и других вариантов не было. Сегодня, благодаря той работе, которая проведена, зашел европейский трейдер, компания RWE, которая начала свои поставки на рынок газа Украины».

Председатель НАК «Нафтогаз Украины» также отметил, что при выборе поставщика, главным критерием будет цена, а не происхождение газа.

«Мы делаем предложения и российским поставщикам газа, и европейским для того, чтобы они включились в данную работу. У нас уже есть перспектива увеличения поставок газа от RWE, захода других европейских трейдеров, тех же российских поставщиков. Главное – смогут ли они нам дать предложения лучше, чем те, которые существуют сейчас».