Запуск приложения «ФК Шахтер» для мобильных устройств
Теперь болельщики ФК «Шахтер» всегда имеют в кармане всю необходимую информацию о своем любимом клубе.
Компания Dev iQ и ФК «Шахтер» опубликовали мобильное приложение для фанов Шахтера, которая уже доступна пользователям устройств на платформе iOS и Android. Болельщики могут загрузить ее в магазинах Google Play и Apple App Store.
Разработчиками был использован новый подход в размещении информационных блоков и визуальной подачи дизайна. Пользователь легко и не задумываясь найдет все необходимые данные, интуитивно двигаясь между разделами и блоками приложения, которое дает возможность быстрого и удобного доступа к последним новостям, свежим видеозаписям, фотографиям, истории клуба и др.
Мобильное приложение - это новый канал коммуникации с болельщиком для футбольного клуба, теперь огромная армия фанатов сможет иметь доступ ко всему необходимому в любой момент времени: на работе, в путешествии, на отдыхе или непосредственно на стадионе во время игры. Следует заметить, что в тех случаях, когда подключение к Интернету отсутствует, болельщики дальше смогут читать о любимом клубе, поскольку каждое обновление информации записывается на мобильное устройство.
Приложение бесплатно и оптимизировано для работы на экранах смартфонов. Поддерживаются устройства с ОС Android 2.3 и более новыми версиями, а также с iOS 5.x. и выше.
С помощью приложения «ФК Шахтер» фаны могут:
- получать самые свежие новости из жизни клуба;
-узнавать подробности профиля игрока, который Вас интересует, статистическую и другую информацию;
-задавать вопросы клуба;
-просматривать последние публикации прессы о клубе
-просматривать последние фото-репортажи
-видео трансляции матчей
-получать информацию о матче, состоявшихся и предстоящих матчах
-узнавать интересные факты из истории клуба и многое другое
Важно обратить внимание на то, что ФК «Шахтер» является первым футбольным клубом в Украине и одними из немногих ФК в мире, у которого появилась аппликация для мобильных устройств.
Приложение созданное компанией Dev iQ - лидером в разработке и внедрении сложных мобильных решений в различных сферах, включая банковские услуги, платежи, телеком, энергетику, рекламную сферу.
Dev iQ занимается созданием мобильных приложений на платформах iOS, Android, Windows Phone, RIM, а так же бек-энд систем с использованием cloud-технологий, выполняет сложные интеграционные задачи. Dev iQ имеет полный цикл разработки, начиная от брейнсторминга и идеи, заканчивая публикацией в апсторе и маркетах и обучением администраторов. Основная часть клиентов Dev iQ находится в Украине и России, компания также имеет заказчиков в Азербайджане, Казахстане, Прибалтике, Бельгии, Испании, Индонезии и США.