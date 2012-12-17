Запуск приложения «ФК Шахтер» для мобильных устройств

Теперь болельщики ФК «Шахтер» всегда имеют в кармане всю необходимую информацию о своем любимом клубе.

Компания Dev iQ и ФК «Шахтер» опубликовали мобильное приложение для фанов Шахтера, которая уже доступна пользователям устройств на платформе iOS и Android. Болельщики могут загрузить ее в магазинах Google Play и Apple App Store.

Разработчиками был использован новый подход в размещении информационных блоков и визуальной подачи дизайна. Пользователь легко и не задумываясь найдет все необходимые данные, интуитивно двигаясь между разделами и блоками приложения, которое дает возможность быстрого и удобного доступа к последним новостям, свежим видеозаписям, фотографиям, истории клуба и др.

Мобильное приложение - это новый канал коммуникации с болельщиком для футбольного клуба, теперь огромная армия фанатов сможет иметь доступ ко всему необходимому в любой момент времени: на работе, в путешествии, на отдыхе или непосредственно на стадионе во время игры. Следует заметить, что в тех случаях, когда подключение к Интернету отсутствует, болельщики дальше смогут читать о любимом клубе, поскольку каждое обновление информации записывается на мобильное устройство.

Приложение бесплатно и оптимизировано для работы на экранах смартфонов. Поддерживаются устройства с ОС Android 2.3 и более новыми версиями, а также с iOS 5.x. и выше.



С помощью приложения «ФК Шахтер» фаны могут:

- получать самые свежие новости из жизни клуба;

-узнавать подробности профиля игрока, который Вас интересует, статистическую и другую информацию;

-задавать вопросы клуба;

-просматривать последние публикации прессы о клубе

-просматривать последние фото-репортажи

-видео трансляции матчей

-получать информацию о матче, состоявшихся и предстоящих матчах

-узнавать интересные факты из истории клуба и многое другое

Важно обратить внимание на то, что ФК «Шахтер» является первым футбольным клубом в Украине и одними из немногих ФК в мире, у которого появилась аппликация для мобильных устройств.



Приложение созданное компанией Dev iQ - лидером в разработке и внедрении сложных мобильных решений в различных сферах, включая банковские услуги, платежи, телеком, энергетику, рекламную сферу.

Dev iQ занимается созданием мобильных приложений на платформах iOS, Android, Windows Phone, RIM, а так же бек-энд систем с использованием cloud-технологий, выполняет сложные интеграционные задачи. Dev iQ имеет полный цикл разработки, начиная от брейнсторминга и идеи, заканчивая публикацией в апсторе и маркетах и ​​обучением администраторов. Основная часть клиентов Dev iQ находится в Украине и России, компания также имеет заказчиков в Азербайджане, Казахстане, Прибалтике, Бельгии, Испании, Индонезии и США.



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