Франшиза при прокате автомобиля! Что нужно знать, чтобы не платить дважды!

Когда вы арендуете автомобиль, помимо стоимости аренды автомобиля, клиент вносит так называемую «франшизу» - сумму залога за арендованный автомобиль. Сумма франшизы не перечисляется на счет прокатной компании, а блокируется на карточном счету клиента.

Зачем компания блокирует франшизу? Самая главная функция – дисциплинарная. Вы берете напрокат машину у компании и должны относиться к ней, как если бы этот автомобиль был вашим личным. Компания, передавая вам авто надеется, что вы не будете грубо нарушать правила дорожного движения, «считать» все ямы на дороге и бросать его открытым на улице. Именно для того, чтобы клиент бережно относился к автомобилю, взимается достаточно значительная сумма. Например, в компании SIXT минимальная сумма франшизы за автомобиль SkodaFabia составит 500 евро.



Если прокат авто прошел без происшествий и страховых событий, сумма франшизы будет разблокирована в течение 5-7 дней и возвращается на карточку. Именно столько времени занимает проверка автомобиля на СТО прокатной компании. Иногда срок разблокирования может увеличиваться, у прокатной компании к Вам претензий нет, а деньги все еще заблокированы. В этом случае, компания SIXT всегда рекомендует своим клиентам обращаться в свой банк и просить разблокировать карточку вручную.



А, если при аренде автомобиля произошел инцидент? Все автомобили прокатных компаний застрахованы. У компании SIXT в тарифы проката включена страховка автомобиля в случае ДТП и ущерба. Размер ответственности клиента зависит от группы арендуемого автомобиля. Например, размер ответственности клиента при прокате автомобилей DaewooLanos, FordFiesta, VWPolo, SkodaFabiaCombi составит 500 евро.



В тарифы еще включена страховка автомобиля от угона, размер ответственности, также, зависит от класса арендуемого автомобиля. При угоне арендованного автомобиля SkodaOctavia, FordFocus,Mazda 3, VG Golf размер ответственности клиента составит 700 евро.



При взятии автомобиля в аренду, клиент имеет возможность уменьшить размер своей ответственности, заплатив за повышенную страховку.

В тариф проката автомобиля обычно не включается страхование от несчастного случая, но клиент всегда может купить эту страховку дополнительно, когда берет автомобиль в прокат.



Страхование не распространяется на случаи, если клиент использовал прокатный автомобиль для буксировки другого автомобиля, принимал участие в гонках, находился за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, арендуемым автомобилем управлял третье лицо, не указанное в договоре, клиент покинул место ДТП, либо после ДТП у клиента отсутствует справка от ГАИ.



В вышеуказанных случаях и в случаях грубого нарушения правил дорожного движения, сумма ущерба изымается из суммы франшизы (залога) за автомобиль, которая была заблокирована на счету клиента.



В договоре аренды указано, что, если инцидент произошел из-за грубого нарушения правил дорожного движения, из суммы франшизы будет изыматься сумма причиненного ущерба.



Из суммы франшизы, также, изымается компенсация за повреждения, которые не покрывает страховка. Так, например, если клиент курил в салоне автомобиля (что запрещено правилами проката автомобиля), из суммы франшизы вычитаются расходы на химчистку салона.



Стандартные страховки не покрывают: повреждения внутри автомобиля, повреждения дисков, стекол, шин, фар и элементов трансмиссии. Все расходы на устранение этих повреждений снимаются с суммы франшизы.



А в случае, если клиент попал на арендованном автомобиле в аварию, то из суммы франшизы прокатная компания снимает сумму своих потерь за простой автомобиля. Все мы понимаем, что любой бизнес создается для получения прибыли, и доход прокатной компании – от сдачи автомобилей в аренду. И если автомобиль стоит в ремонте 3 месяца, то, естественно, компания теряет прибыль. Эти убытки и покрывает франшиза.



Однако не стоит бояться франшизы при взятии автомобиля в аренду: по статистике компании SIXT Украина, только 0,5% клиентов попадают в ситуации, когда происходят страховые выплаты и вычеты из суммы франшизы.



Перед взятием авто в аренду внимательно ознакомьтесь с договором аренды



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